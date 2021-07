Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki ngày 2/7 đã hội đàm riêng với Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Lee Joo-yeol.Hiện một số ý kiến chỉ ra rằng phương hướng chính sách tài chính, tiền tệ của Chính phủ và BOK đang có sự mâu thuẫn. Trong khi Chính phủ tuyên bố sẽ duy trì đường lối chính sách tài chính mở rộng, lập dự thảo ngân sách bổ sung lần hai năm 2021, thì BOK lại dự báo sẽ nâng lãi suất cơ bản trong năm nay.Hai quan chức đồng tình rằng nền kinh tế Hàn Quốc đang hồi phục nhanh chóng, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro như hồi phục bất cân bằng hay bất cân bằng tài chính. Do vậy, việc điều phối một cách hài hòa, phân chia vai trò giữa chính sách tài chính và chính sách tiền tệ là điều quan trọng hơn lúc nào hết.Theo hai quan chức này, việc vận hành chính sách tiền tệ và chính sách tài chính theo hướng bổ trợ lẫn nhau, dựa theo vai trò và tình hình kinh tế là điều thích hợp trong hoàn cảnh hiện tại.Về chính sách tài chính, hai quan chức cho biết sẽ tiếp tục duy trì đường lối đã công bố trong "Phương hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm" và dự thảo ngân sách bổ sung lần hai, củng cố tiềm năng tăng trưởng và tiêu dùng bị co hẹp do cú sốc dịch COVID-19, để những lĩnh vực yếu kém nhất cũng cảm nhận rõ sự hồi phục kinh tế.Về chính sách tiền tệ, hai quan chức cho rằng cần điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ tùy theo sự cải thiện của nền kinh tế, giảm thiểu tác dụng phụ như bất ổn tài chính tích tụ do đại dịch kéo dài.