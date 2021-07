Giá tiêu dùng tháng 6 tăng 2,4%

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/7 công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 đạt 107,39 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, ba tháng liên tiếp tăng ở ngưỡng 2%.Chỉ số giá tiêu dùng quý II năm nay tăng 2,5% so với một năm trước, mức tăng cao nhất (theo quý) trong vòng hơn 9 năm qua, kể từ sau mức tăng 3% vào quý I/2012.Giá cả tăng cao trong tháng 6 chủ yếu là do giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản, dầu mỏ, và dịch vụ cá nhân tăng. Trong tháng trước, giá các mặt hàng này tăng 10,4%, tháng thứ 6 liên tiếp tăng ở ngưỡng hai con số, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và sản lượng thu hoạch giảm.Giá các mặt hàng dầu mỏ tăng gần 20%. Giá dịch vụ cá nhân tăng 2,5% do tâm lý tiêu dùng được hồi phục. Ngoài ra, giá dịch vụ y tế cũng tăng 9,6%. Giá nhà hàng, quán ăn tăng 2,3%, mức cao nhất từ sau tháng 3/2019 do giá thực phẩm tăng cao. Giá thuê nhà tăng 1,4%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 11/2017.Chính phủ dự báo giá tiêu dùng nửa cuối năm sẽ dừng ở mức 2%, nhờ nguồn cung nông sản, chăn nuôi, hải sản được hồi phục. Để ổn định vật giá, Chính phủ sẽ xuất kho dự trữ nông sản, chăn nuôi, thủy sản một cách kịp thời; và phát hành coupon giảm giá quy mô 100 tỷ won (88,1 triệu USD).