Photo : YONHAP News

Ngày 2/7 (giờ địa phương), Chính phủ Nga đã công bố "Chiến lược an ninh quốc gia" mới đã được Tổng thống Vladimir Putin ký tên phê duyệt.Trong đó, nước này chỉ ra rằng căng thẳng vẫn đang dâng cao tại khu vực Liên Xô cũ, Trung Đông, Bắc Phi, Afghanistan và bán đảo Hàn Quốc. Matxcơva bày tỏ lo ngại sự suy yếu hệ thống an ninh quốc tế và khu vực đang tạo điều kiện cho chủ nghĩa khủng bố, cực đoan lan rộng.Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang ngày càng gia tăng, chính sách đối ngoại của Nga là đóng góp vào việc nâng cao tính ổn định của hệ thống quan hệ quốc tế, làm sâu sắc hơn các hợp tác đa phương.Nga xác định ưu tiên tăng cường hợp tác với các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Trung Quốc và Ấn Độ trong chính sách đối ngoại nhằm tăng cường an ninh quốc gia. Để thực hiện mục tiêu chính sách này, Matxcơva cho biết sẽ dốc toàn lực để ngăn chặn căng thẳng hay tranh chấp tại các quốc gia láng giềng.Điều này được hiểu là Nga sẽ hợp tác với các nước liên quan như Trung Quốc để ngăn chặn xung đột có thể xảy ra tại các khu vực căng thẳng leo thang như bán đảo Hàn Quốc.Chiến lược an ninh mới của Nga cũng chỉ ra rằng Mỹ vẫn đang tiếp tục từ chối nghĩa vụ quốc tế của mình ở lĩnh vực kiểm soát quân bị.Đặc biệt, Nga chỉ trích kế hoạch bố trí tên lửa tầm trung và ngắn của Mỹ tại khu vực châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương đang uy hiếp tới an toàn chiến lược và an ninh quốc tế.Nga đã từng nhiều lần cảnh báo về khả năng Mỹ triển khai tên lửa tầm trung và ngắn ở khu vực Đông Bắc Á và châu Âu, kể từ sau khi Washington rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 2019.INF được Mỹ và Liên Xô cũ ký kết vào năm 1987, với nội dung giải trừ hạt nhân, tên lửa tầm trung, tầm ngắn (tức các tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500-5.500 km), không phát triển, sản xuất và triển khai thêm tên lửa ở phạm vi tương ứng. Tuy nhiên, Mỹ lấy lý do Nga liên tục vi phạm, đã đơn phương rút khỏi hiệp ước này vào tháng 8/2019, dẫn tới hiệp ước bị xóa bỏ.Chiến lược quốc gia lần này của Nga thay thế cho "Khái niệm an ninh quốc gia" năm 2009, bao gồm các nguyên tắc cơ bản và kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và an ninh xã hội. Đây là lần đầu tiên Matxcơva sửa đổi chiến lược này sau năm 2015.