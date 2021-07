Tiêm phòng COVID-19 bổ sung cho đối tượng ưu tiên từ ngày 5/7

Photo : YONHAP News

Từ ngày 5/7, Hàn Quốc bắt đầu tiêm bổ sung vắc-xin COVID-19 cho 307.000 người thuộc nhóm đối tượng ưu tiên nhưng chưa được tiêm chủng trong nửa đầu năm.Trong số này có 197.000 người trong độ tuổi từ 60 đến 74 tuổi chưa tiêm chủng vào tháng trước do thiếu vắc-xin và 110.000 nhân lực thiết yếu trong xã hội nhóm 20 tuổi thiếu tên trong danh sách.Vắc-xin dùng trong đợt triển khai bổ sung này là vắc-xin của hãng dược Pfizer (Mỹ).Cũng từ ngày 5/7, cơ quan phòng dịch sẽ bắt đầu triển khai tiêm chủng “chéo”. Theo đó, khoảng 1,61 triệu người đã tiêm mũi một vắc-xin của hãng AstraZeneca (Anh) trong nửa đầu năm sẽ tiêm mũi hai bằng vắc-xin của hãng Pfizer (Mỹ).Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 chiều cùng ngày đã tổ chức cuộc họp giải đáp thắc mắc của người dân và giải thích liên quan đến việc tiêm chủng chéo như về tính an toàn hay nguy cơ xảy ra phản ứng phụ.Tính đến 0 giờ ngày 5/7, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 711 ca nhiễm COVID-19, gồm 644 ca trong nước và 67 ca ngoại nhập. Như vậy, đến nay tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc là 160.795 ca.Thủ đô Seoul là nơi phát sinh nhiều ca nhiễm nhất với 301 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 210 ca, ngoài ra, thành phố Busan, tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi 20 ca, thành phố Daejeon 18 ca, thành phố Incheon 16 ca, tỉnh Nam Chungcheong và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi 10 ca, tỉnh Gangwon 7 ca, thành phố Gwangju và tỉnh Bắc Jeolla mỗi nơi 6 ca, đảo Jeju 5 ca, thành phố Daegu, thành phố Sejong mỗi nơi 4 ca, tỉnh Bắc Chungcheong và tỉnh Nam Jeolla mỗi nơi 3 ca, thành phố Ulsan 1 ca.Trong số các ca ngoại nhập, 25 ca phát hiện trong khâu kiểm dịch khi nhập cảnh, 42 ca được xác nhận tại địa phương. Xét theo quốc tịch, có 40 ca là người Hàn Quốc và 27 ca là người nước ngoài.Trong số các ca nhiễm mới là người nước ngoài, 60 ca là người nhập cảnh từ các nước châu Á (không bao gồm Trung Quốc), châu Âu và Mỹ mỗi nơi 3 ca và châu Phi 1 ca.Số mẫu xét nghiệm trong ngày 4/7 chỉ đạt 32.216 mẫu, ít hơn một nửa so với ngày thường do trùng ngày nghỉ cuối tuần. Xét nghiệm do nghi ngờ lây nhiễm là 15.009 mẫu. Xét nghiệm tại các trạm xét nghiệm tạm thời ở khu thủ đô và vùng lân cận là 15.938 mẫu, qua đó phát hiện 131 ca dương tính, tại các địa phương khác là 1.269 mẫu, phát hiện 2 ca dương tính.Số ca có tình trạng bệnh nguy kịch giảm 4 ca còn 139 ca. Thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 2.028 ca, tỷ lệ tử vong là 1,26%.Số người đã tiêm mũi một vắc-xin COVID-19 đến nay đạt 15,34 triệu người, số người hoàn tất tiêm chủng là 5,32 triệu người, tương đương 10,4% dân số.