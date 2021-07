Lượng bán ô tô thân thiện môi trường của Hyundai và Kia 6 tháng đầu năm tăng gần 40%

Photo : YONHAP News

Hãng ô tô Hyundai và Kia của Hàn Quốc ngày 4/7 cho biết số xe ô tô thân thiện với môi trường bán ra trong 6 tháng đầu năm 2021 tại thị trường nội địa đã đạt tổng 94.435 chiếc, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm ngoái (67.798 chiếc).Cụ thể, hãng Hyundai bán được 51.085 chiếc, tăng 35,5% còn Kia bán được 43.350 chiếc, tăng 44%. Trong tháng 6 vừa qua, lượng xe ô tô thân thiện với môi trường Hyundai và Kia bán ra đạt lần lượt 11.052 chiếc và 8.048 chiếc. Dự kiến, tổng lượng bán ra của hai thương hiệu sẽ vượt 100.000 chiếc trong tháng 7 này.Nguyên nhân được phân tích là do các mẫu xe ô tô lai điện hybrid mới được tung ra thị trường đã góp phần đẩy cao nhu cầu, đồng thời các mẫu xe tải điện như Porter và Bongo đang dần trở nên phổ biến.Lượng bán ô tô lai điện hybrid của hãng Hyundai và Kia trong nửa đầu năm nay đạt 65.473 chiếc, bao gồm cả xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid), tăng 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái (52.978 chiếc).