Giá các mặt hàng chăn nuôi, thủy sản 6 tháng đầu năm tăng kỷ lục 30 năm gần đây

Photo : YONHAP News

Cổng thông tin thống kê quốc gia (KOSIS) thuộc Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 5/7 cho biết giá các mặt hàng chăn nuôi, thủy sản trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng hai chữ số sau 10 năm kể từ năm 2011 (12,5%) và là mức tăng lớn nhất sau 30 năm kể từ năm 1991 (14,8%), chỉ xét riêng từ tháng 1 đến tháng 6.Chỉ số giá các mặt hàng chăn nuôi, thủy sản tháng 6 tăng 10,4%, tiếp tục đà tăng hai chữ số 6 tháng liên tiếp.Cụ thể, trong nửa đầu năm nay, giá hành lá tăng 156%, mức tăng cao kỷ lục trong 27 năm kể từ năm 1994. Sản lượng hành lá giảm vào đầu năm do đợt rét đậm cùng với việc giá lao dốc trong năm ngoái khiến mức tăng trong năm nay cao kỷ lục. Giá táo cũng tăng 54,3%, mức tăng mạnh nhất trong 22 năm gần đây, giá lê và đào tăng hơn 40%. Giá trứng gia cầm tiếp tục đà tăng, đạt mức 38,9%, mạnh nhất trong 4 năm kể từ năm 2017.Chính phủ Hàn Quốc đã cho nhập khẩu thêm 200 triệu trứng chỉ trong nửa đầu năm song vẫn không đủ để ổn định giá tại thị trường trong nước.Nguyên nhân giá các mặt hàng chăn nuôi, thủy sản tăng nửa đầu năm nay được phân tích là do nguồn cung bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt và dịch cúm gia cầm lây lan.Chính phủ dự đoán giá các mặt hàng chăn nuôi, thủy sản sẽ ổn định vào nửa cuối năm nay do mùa thu hoạch sẽ bắt đầu, nguồn cung trứng phục hồi do gà vào mùa đẻ trứng.