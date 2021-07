Nghệ nhân xăm tầm cỡ thế giới bị coi là phạm pháp tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Kim Do-yoon là một nghệ nhân xăm đã có 15 năm kinh nghiệm, với kỹ thuật được đánh giá tầm cỡ hàng đầu thế giới. Những hình xăm của anh sống động như thật, từ ảnh của thú cưng, ảnh gia đình, cho tới nét chữ viết bằng màu sáp. Nhiều nhân vật nổi tiếng người nước ngoài, như nam tài tử Brad Pitt hay Steven Yeun cũng là khách hàng của anh.Vấn đề cần chú ý nhất khi xăm đó là vệ sinh. Kim Do-yoon hợp tác với một bệnh viện hàng đầu để lập ra hướng dẫn về thao tác khử trùng khi xăm.Tuy nhiên, một nghệ nhân xăm nổi tiếng thế giới như vậy lại đang bị coi là người vi phạm pháp luật tại chính nước mình.Kim Do-yoon chia sẻ nếu như ở nước ngoài anh được đối xử như một nghệ nhân, thì ngay khi vừa về tới sân bay Incheon, anh sẽ rơi vào tâm trạng lo sợ rằng những vật dụng xăm trong túi xách của mình có thể bị phát hiện.Tòa án tối cao Hàn Quốc 29 năm trước từng ra phán quyết rằng chỉ có bác sĩ mới có thể thực hiện thủ thuật xăm hình. Do bị một người thứ ba tố giác, Kim Do-yoon hiện đang bị đưa ra xét xử với cáo buộc vi phạm Luật Y tế.Kim Do-yoon hy vọng nếu anh được tòa án tuyên vô tội thì những nghệ nhân xăm khác giống như anh sẽ được coi là một người lao động ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, có thể làm việc ở môi trường tốt hơn; cũng như các khách hàng sẽ có thể được nhận dịch vụ xăm trong một môi trường vệ sinh và hợp pháp.Ngược lại, giới y tế thì cho rằng kỹ thuật xăm phải sử dụng tới kim tiêm, tức thuộc phạm vi y tế, thêm vào đó còn có rủi ro tác dụng phụ.Ông Hwang Ji-hwan, một bác sĩ chuyên khoa da liễu thuộc Hiệp hội y khoa Hàn Quốc giải thích xăm là kỹ thuật đưa hóa chất vào dưới da, tồn tại trong hàng chục năm. Do vậy, không thể coi xăm đơn giản như thời trang được.Chính giới Hàn Quốc hiện cũng đang tích cực thảo luận liên quan như đề xuất dự luật nhằm hợp pháp hóa dịch vụ xăm. Trong thời gian qua, có nhiều dự luật tương tự đã được đề xuất nhưng đều không vượt qua được cửa ải Quốc hội do vấp phải sự phản đối của giới y tế.