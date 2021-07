Dân số Seoul giảm mạnh nhất trong vòng 5 năm gần đây

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu nghị sĩ Tae Yong-ho của đảng Sức mạnh quốc dân nhận được từ Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc hôm 4/7, dân số thành phố Seoul tháng 6 năm nay là 9.565.990 người, giảm 154.856 người, tương đương 1,59% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm mạnh nhất trong 5 năm trở lại đây.Chỉ xét riêng tháng 6 trong 5 năm trở lại đây, số dân Seoul tính đến tháng 6 năm 2017 đã giảm 75.414 người, tương đương 0,75% so với tháng 6 năm 2016. Tiếp đó, số dân Seoul tháng 6 năm 2018 lại giảm 100.332 người, tương đương 1,1% so với tháng 6 năm 2017, rồi tiếp đà giảm 56.905 người, tương đương 0,58% và 36.298 người, tương đương 0,37% trong hai năm tiếp theo.Dân số thủ đô Seoul được thống kê dựa trên số liệu ghi chép trong sổ đăng ký cư trú bao gồm người đã đăng ký cư trú, người được xác nhận không cư trú tại địa chỉ đăng ký cư trú, công dân tại nước ngoài nhưng không bao gồm người nước ngoài.Hiện tượng dân số thủ đô Seoul sụt giảm đã diễn ra từ nhiều năm nay, song nguyên nhân lớn khiến quy mô dân số tại đây giảm mạnh trong năm nay được phân tích là do giá bất động sản tăng vọt. Nghị sĩ Tae Yong-ho chỉ ra rằng chính do giá bất động sản tăng vọt và kinh tế trì trệ đã dẫn đến tình trạng này. Ông cho rằng Chính phủ cần đưa ra các phương án chính sách để bảo vệ người dân Seoul như mở rộng nguồn cung nhà ở, giảm thuế.Trong số 25 quận tại thủ đô, quận có dân số giảm nhiều nhất trong vòng một năm qua là quận Nowon, giảm 2,44%, tương đương 12.890 người, từ 528.887 người vào tháng 6 năm 2020 xuống còn 515.997 người vào tháng 6 năm nay. Chỉ có hai quận ghi nhận dân số tăng là quận Gangdong và quận Yeongdeungpo do tại đây có nhiều dự án mở đất xây dựng nhà ở quy mô lớn.