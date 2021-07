Bắc Triều Tiên từ chối hợp tác triển khai thủ tục cần thiết để nhận vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 4/7 trích dẫn nguồn tin chính thống về đàm phán mua chung, phân phối vắc-xin COVID-19 giữa Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) và Bắc Triều Tiên, cho hay hiện nay miền Bắc mới chỉ hoàn thành hai trong số 7 thủ tục hành chính cần thiết cho công tác cung cấp vắc-xin.VOA đưa tin COVAX đã yêu cầu đội ngũ nhân lực cứu hộ cần giám sát trực tiếp việc cung cấp vắc-xin, song Bắc Triều Tiên đã từ chối cho nhân sự từ nước ngoài nhập cảnh vào với lý do lo ngại lây nhiễm dịch bệnh.Ngoài ra, Bình Nhưỡng bày tỏ lo ngại về tính hiệu quả và an toàn của vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh) mà COVAX dự kiến phân phối, không chấp thuận ký thỏa thuận miễn trách nhiễm về luật pháp nếu phát sinh phản ứng phụ sau tiêm chủng. Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên không chấp nhận đề xuất hỗ trợ thiết lập hệ thống dây chuyền bảo quản siêu lạnh của tổ chức quốc nhằm duy trì nhiệt độ bảo quản tiêu chuẩn âm 60-90 độ C đối với vắc-xin Pfizer (Mỹ) và âm 20 độ C đối với vắc-xin Moderna (Mỹ).Tuy nhiên, tổ chức phi Chính phủ Liên minh toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng (GAVI) ngày 5/7 đã gửi văn bản thông báo cho VOA xác nhận các cuộc đàm phán về việc cung cấp vắc-xin cho miền Bắc vẫn đang được tiến hành.Trước đó, vào tháng 3, COVAX từng cho biết sẽ cung cấp 1.992.000 liều vắc-xin COVID-19 cho Bắc Triều Tiên. Trong đó, COVAX có kế hoạch giao 1.704.000 liều vắc-xin đến hết tháng 5 song việc cung cấp đến nay vẫn chưa được tiến hành.