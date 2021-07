Tiêm mũi hai vắc-xin COVID-19 cho người thuộc nhóm nhân lực thiết yếu xã hội dưới 30 tuổi

Photo : YONHAP News

Tính đến 0 giờ ngày 5/7, Hàn Quốc đã tiêm chủng mũi một vắc-xin COVID-19 cho 15.347.214 người, tương đương 29,9% dân số. Số người đã hoàn thành tiêm phòng đạt 5.321.602 người, chiếm 10,4% dân số.Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc ngày 6/7 cho biết khoảng 200.000 người dưới 30 tuổi thuộc nhóm nhân lực thiết yếu trong xã hội sẽ bắt đầu tiêm mũi hai từ ngày 6-17/7. Trước đó, những người này đã được tiêm mũi một từ ngày 15-26/6 và dự kiến sẽ tiếp tục tiêm mũi hai bằng vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh) vào quý II.Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch đã quyết định không tiêm vắc-xin AstraZeneca cho các đối tượng này do lo ngại phát sinh phản ứng phụ hiếm gặp là hiện tượng “đông máu” sau khi tiêm. Thay vào đó, cơ quan sẽ tiến hành tiêm bằng vắc-xin của hãng dược Pfizer (Mỹ). Nhóm nhân lực thiết yếu trong xã hội dưới 30 tuổi được ưu tiên đặt lịch tiêm và sẽ bắt đầu tiêm mũi hai từ ngày 6/7.Ngoài ra, khoảng 110.000 người cũng thuộc nhóm được ưu tiên tiêm phòng nhưng chưa thể đặt lịch trong tháng 6, đã bắt đầu tiêm mũi một từ ngày 5/7 bằng vắc-xin Pfizer, và dự kiến sẽ tiêm mũi hai từ ngày 26/7.Từ trung tuần tháng 7, Hàn Quốc sẽ tiêm chủng mũi mở rộng theo thứ tự. Theo đó khoảng 70.000 người dự định nhập ngũ trong thời gian từ tháng 7-9 gồm đối tượng tham gia nghĩa vụ quân sự, sĩ quan dự bị sẽ được tiêm vắc-xin từ ngày 12/7. Đối tượng này chỉ cần trình giấy thông báo nhập ngũ với trung tâm y tế để làm thủ tục xác nhận và đăng ký, sau đó tiến hành tiêm.3.524.000 người từ 55-59 tuổi và 100.000 người từ 60-74 tuổi đã đặt lịch nhưng hủy vì các lý do như tình trạng sức khỏe, lỗi nhầm lẫn của phía cơ quan y tế có thể đặt lịch bổ sung từ ngày 12-17/7. Người từ 60-74 tuổi sẽ được chủng ngừa từ ngày 26-31/7 và người từ 55-59 tuổi sẽ được tiêm từ ngày 26/7-7/8 bằng vắc-xin của hãng dược Moderna (Mỹ).1.126.000 người là giáo viên trường mẫu giáo, nhà trẻ, trường cấp I, cấp II sẽ bắt đầu được đặt lịch tiêm phòng vắc-xin Pfizer từ ngày 14-17/7. 640.000 học sinh lớp12 và giáo viên cấp III sẽ tiêm vắc-xin Pfizer từ ngày 19-30/7 tại trung tâm tiêm chủng theo đơn vị trường học. Lịch tiêm phòng của các đối tượng này sẽ do Sở giáo dục địa phương, trường học, trung tâm y tế và trung tâm tiêm chủng khu vực tương ứng sắp xếp.