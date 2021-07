Tượng “Thiếu nữ Hòa bình” được trưng bày lại tại Nhật Bản sau hai năm

Photo : YONHAP News

Tượng “Thiếu nữ Hòa bình”, biểu tượng cho các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, tiếp tục được mang ra trưng bày tại triển lãm ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản từ ngày 6/7, tức hai năm sau khi bị dừng trưng bày, bất chấp sự phản đối từ các thế lực bảo thủ nước này.Tượng “Thiếu nữ Hòa bình” là tác phẩm của cặp vợ chồng nghệ nhân Kim Seo-kyung và Kim Eun-sung. Bức tượng tái hiện hình ảnh nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, bị ép mua vui cho quân đội Nhật Bản từ lúc mới chỉ 14 đến 16 tuổi. Bức tượng là một cô gái trẻ mặc áo truyền thống Hàn Quốc Hanbok màu be, váy đen, đi chân trần ngồi trên ghế, phía bên phải cô có một ghế trống và có một con chim đậu trên vai trái.Người dân đến xem triển lãm xếp hàng từ sáng sớm để ngắm bức tượng trong bầu không khí tĩnh lặng. Có người còn ngồi vào ghế trống bên cạnh để chụp ảnh kỷ niệm.Đây là lần thứ hai tác phẩm “Thiếu nữ Hòa bình” của vợ chồng nghệ sĩ Kim được trưng bày tại Nhật Bản. Trước đó, tác phẩm từng được trưng bày tại triển lãm “Phía sau Tự do ngôn luận?” (After Freedom of Expression?), thuộc khuôn khổ Triển lãm "Aichi Triennale 2019” diễn ra từ tháng 8-10 năm 2019.Ngoài ra, triễn lãm lần này cũng trưng bày bức ảnh phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến II do tác giả Ahn Se-hong chụp và đoạn video “Holding Perspective Part II” (tạm dịch: Nắm bắt quan điểm II) của đạo diễn người Nhật Nobuyuki Oura.Tác giả Ahn Se-hong đã chụp các bức ảnh về người phụ nữ thời Joseon bị đưa đến Trung Quốc mua vui cho binh lính Nhật Bản trong thời chiến. Sau khi chiến tranh kết thúc, họ không thể trở về quê hương cũng như nhiều nạn nhân các nước châu Á khác.Còn tác phẩm của đạo diễn Nobuyuki Oura lấy cảm hứng từ cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản và Nhật Hoàng nhưng đã vấp phải dự phản đối kịch liệt của phe bảo thủ nước này.Chính quyền thành phố Nagoya và cảnh sát đã tăng cường cảnh giác sau hàng loạt cuộc biểu tình đòi thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở triển lãm do nội dung của buổi triển lãm này.Các sự kiện tương tự bao gồm trưng bày “Thiếu nữ Hòa bình” đã được lên kế hoạch tổ chức ở thủ đô Tokyo và thành phố Osaka. Nhưng phía ban tổ chức đang gặp khó khăn, không thể xác định địa điểm triển lãm do một số lực lượng bảo thủ Nhật Bản tiếp tục can thiệp.