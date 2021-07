Số triệu phú Hàn Quốc sở hữu 30 triệu USD năm 2020 tăng 15%

Photo : Getty Images Bank

Công ty nghiên cứu Wealth-X (Mỹ) trong báo cáo mới nhất cho biết năm 2020 Hàn Quốc có 6.080 người sở hữu tài sản ròng giá trị trên 30 triệu USD, tăng 15% so với năm ngoái và đứng thứ 11 thế giới, vượt qua Ý và Nga. Wealth-X dự đoán số người Hàn Quốc sở hữu tài sản ròng giá trị cao đang tăng nhanh và có khả năng cạnh tranh với Ấn Độ để giành vị trí thứ 10 trong năm nay.Năm ngoái, Mỹ đứng đầu thế giới là nước có nhiều người trở hữu tài sản ròng giá trị cao với 101.240 người, tiếp theo là Trung Quốc 29.815 người, Nhật Bản 21.300 người, Đức 15.435 người, Canada 11.010 người, Pháp 9.810 người, Hong Kong 9.435 người, Anh 8.765 người, Thụy Sĩ 7.320 người và Ấn Độ 6.380.Cũng theo thống kê năm ngoái, thành phố có tỷ lệ người sở hữu tài sản ròng trên dân số cao nhất là thành phố San Jose, trung tâm thung lũng tài chính Silicon, bang California (Mỹ) với tỷ lệ 1/727 người, tiếp theo là thành phố Basel (Thụy Sĩ) 1/776 người, Hong Kong 1/787 người, Geneva (Thụy Sĩ) 1/880 người, Zürich (Thụy Sĩ) 1/924 người.Thành phố có nhiều người sở hữu tài sản ròng trên 30 triệu USD nhất là New York (Mỹ) với 11.475 người, tiếp theo là Hong Kong, Tokyo (Nhật Bản), Los Angeles và Chicago (Mỹ).Tổng số người sở hữu tài sản ròng trên 30 triệu USD trên toàn thế giới trong năm 2020 là 295.450 người, tăng 1,7% so với một năm trước. Số người có tài sản ròng trên 30 triệu USD chỉ bằng 1,2% số người có tài sản ròng trên 1 triệu USD trên toàn thế giới, song tổng giá trị tài sản ròng của họ là 35,5 nghìn tỷ USD, chiếm 34% so với tổng tài sản của người có tài sản ròng trên 1 triệu USD.