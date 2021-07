Chỉ số lòng tin doanh nghiệp bán lẻ lạc quan trong quý III nhờ kỳ vọng kinh tế phục hồi sau COVID-19

Photo : KBS News

Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) ngày 6/7 đã công bố báo cáo “Chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) ngành bán lẻ (Retail Business Survey Index) quý III năm 2021” khảo sát1.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ. Theo đó, BSI lĩnh vực này quý III đạt 106 điểm.Chỉ số BSI phản ánh tâm lý của doanh nghiệp về tình hình nền kinh tế. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp nhận định bi quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có nhận định lạc quan.Theo lĩnh vực, chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) của trung tâm thương mại quý III đạt 107 điểm, tăng so với quý II (96 điểm), được kỳ vọng dẫn đầu đà phục hồi kinh tế.KORCHAM giải thích các trung tâm thương mại đặt nhiều kỳ vọng vào doanh số các sản phẩm đắt đỏ, xa xỉ phẩm như đồ hiệu, quần áo nhập khẩu sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong quý III tức sau khi người dân tiêm phòng vắc-xin và giãn cách xã hội được nới lỏng. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu liên quan đến đồ dùng gia đình, thiết bị gia dụng cũng làm tăng kỳ vọng phục hồi kinh tế.Chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) của chuỗi siêu thị lớn đạt 98 điểm, chuỗi cửa hàng tiện lợi đạt 100 điểm và siêu thị đạt 96 điểm, tăng lần lượt 3 điểm so với hồi quý II.Chỉ số lòng tin doanh nghiệp mua sắm trực tuyến đạt 115 điểm, mức cao nhất trong lĩnh vực bán lẻ, tăng đáng kể so với chỉ số BSI quý II vừa qua. Bất chấp việc tiêm phòng được mở rộng khiến người dân có xu hướng tiêu dùng trực tiếp, thói quen mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống người dân mùa dịch COVID-19, do đó các doanh nghiệp vẫn lạc quan kỳ vọng về lĩnh vực này.71,7% doanh nghiệp được hỏi cho biết đã thực hiện biện pháp ứng phó phù hợp khi môi trường kinh doanh thay đổi sau dịch COVID-19. Trong đó, phương án tăng cường áp dụng chính sách khuyến mại chiếm 46,6%, đẩy mạnh kinh doanh trực tuyến 46,1%, cắt giảm chi phí 30,7% và đa dạng hóa sản phẩm 28,8%.Về các bài toán kinh doanh chính đang hoặc sẽ được xúc tiến trong tương lai, 23,6% câu trả lời là giảm chi phí, 19,4% chọn tăng doanh thu, 15,3% cho biết sẽ tăng cường năng lực cạnh tranh kỹ thuật số và 13,4% chọn mở rộng thị trường. Các đối sách kích thích tiêu dùng gồm kích thích kinh tế (31,4%), ổn định giá (15,6%), cắt giảm thuế (10,2%) và tạo việc làm và ổn định tuyển dụng (9,6%).