Dân số Hàn Quốc nhóm 50 tuổi chiếm tỷ trọng cao nhất

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 6/7 đã công bố số liệu thống kê dân số theo độ tuổi trên thẻ cư trú tính đến ngày 30/6/2021. Theo đó, tổng dân số Hàn Quốc đăng ký thẻ cư trú là 51.672.400 người, giảm 33.505 người so với số liệu cuối tháng 3. Sau lần ghi nhận giảm dân số đầu tiên vào năm ngoái, sự sụt giảm dân số tiếp tục trong quý II năm nay, tiếp nối quý I.Tuy nhiên, tổng số hộ gia đỉnh đạt 23.256.332 hộ, tăng 0,43% (98.947 hộ) so với quý I.Về độ tuổi, dân số nhóm tuổi 50 trên thẻ cư trú đạt 8.590.314 người, chiếm 16,6% dân số, tiếp theo là nhóm tuổi 40 đạt 8.216.263 người (15,9%), nhóm tuổi 60 đạt 7.001.815 người (13,5%), nhóm tuổi 20 đạt 6.745.313 người (13,5%), nhóm tuổi 70 và trên 80 lần lượt đạt 3.694.311 người (7,15%) và 2.048.447 người (3,96%).Theo số liệu thống kê dân số dựa trên thẻ cư trú đầu tiên vào năm 2008, dân số nhóm tuổi 50 chiếm tỷ trọng nhiều thứ 5. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, dân số nhóm tuổi 50 đã vượt dân số nhóm tuổi dưới 40, chiếm vị trí số 1 về tỷ trọng dân số. Ngược lại, tỷ trọng dân số nhóm tuổi 30, 10 và dưới 10 lại giảm mạnh.Tỷ trọng dân số nhóm tuổi 30 đứng thứ 2 vào cuối năm 2008, tụt xuống thứ 4; tỷ trọng dân số nhóm tuổi 10 xếp thứ 7 thay vì thứ 4 như hồi cuối năm 2008; tỷ lệ nhóm dân số dưới 10 tuổi từ thứ 6 tụt xuống mức thấp nhất hiện nay.Độ tuổi dân số trung bình theo thẻ cư trú là 43,4 tuổi, tăng 6,4 tuổi so với năm 2008. Trong đó, độ tuổi trung bình ở nữ giới là 44,6 tuổi cao hơn 2,3 tuổi so với nam giới (42,3 tuổi).Độ tuổi dân số trung bình ở thủ đô Seoul và khu vực đô thị là 42,5 tuổi, các địa phương khác là 43,8 tuổi. Thành phố hành chính Sejong là địa phương duy nhất có độ tuổi dân số trung bình dưới 40 tuổi, đạt 37,5 tuổi.Quan chức Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc nhận định 10 năm sau, dân số trên 50 tuổi dự kiến sẽ chiếm hơn một nửa dân số Hàn Quốc và số địa phương có độ tuổi dân số bình quân vượt 50 tuổi sẽ gia tăng. Để ứng phó với tình trạng này, Chính phủ cần khẩn trương xúc tiến các chính sách nâng cao đời sống của người dân trên toàn bộ lĩnh vực kinh tế và xã hội như giáo dục, phúc lợi và phát triển địa phương.