Photo : YONHAP News

Ngày 6/7 (giờ địa phương), tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, khoa học, và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ở Paris (Pháp), Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) đã phối hợp với UNESCO tổ chức lễ khai mạc triển lãm "Hàn Quốc: Tưởng tượng lập thể", nơi công chúng có thể thưởng thức các nội dung tiêu biểu về làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu một cách sống động và chân thực.Tham dự buổi tiệc chiêu đãi lễ khai mạc có nhiều quan chức cấp cao của UNESCO và Hàn Quốc, như Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách văn hóa Ernesto Ottone, Đại sứ Hàn Quốc tại UNESCO Kim Dong-ki.Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc Ottone phát biểu sự thành công của văn hóa đại chúng Hàn Quốc, như K-POP, điện ảnh trên toàn thế giới là minh chứng cho thành quả chính sách của Chính phủ Hàn Quốc trong ngành công nghiệp nội dung thực tế ảo.Tại triển lãm này, công chúng có cơ hội thưởng thức tiết mục biểu diễn ca khúc "MAP OF THE SOUL ON:E" của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), tái hiện bằng công nghệ đèn chiếu 3D trong một không gian lập phương; cùng các tiết mục biểu diễn khác bằng video thực tế ảo 360 độ.Bên cạnh đó, công chúng sẽ có thể thưởng thức bộ phim điện ảnh "Ký sinh trùng" của đạo diễn Bong Joon-ho bằng công nghệ thực tế ảo, với nhạc nền kích thích tối đa sự nhập tâm, trải nghiệm sống động như thật các phân cảnh trong bộ phim, như phòng khách và tầng hầm của gia đình "Giám đốc Park" hay ngôi nhà bán hầm của Ki-taek.Bộ Văn hóa cho biết triển lãm trên được tổ chức nhằm kỷ niệm việc Liên hợp quốc chỉ định năm 2021 là "Năm kinh tế sáng tạo quốc tế vì phát triển bền vững", và nhằm chia sẻ với người dân thế giới về trí tưởng tượng của Hàn Quốc về tương lai hậu COVID-19.Triển lãm sẽ kéo dài tới ngày 16/7. Từ ngày 21/7, một số nội dung thực tế ảo như phim "Ký sinh trùng" sẽ được triển lãm tiếp tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Paris trong vòng ba tuần. Công chúng toàn thế giới cũng có thể theo dõi triển lãm trực tuyến qua trang web (www.cubicallyimagined.kr) từ ngày 16/7.