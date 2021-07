Cán cân vãng lai của Hàn Quốc đạt thặng dư 13 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo cán cân quốc tế tạm thời do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (​BOK) công bố ngày 7/7, cán cân vãng lai tháng 5 của Hàn Quốc thặng dư 10,76 tỷ USD, tăng 8,52 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời ghi nhận thặng dư 13 tháng liên tiếp.Cụ thể, cán cân hàng hóa tháng 5 đạt thặng dư 6,37 tỷ USD, tăng 3,75 tỷ USD so với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 50,35 tỷ USD, tăng 49%; kim ngạch nhập khẩu đạt 43,98 tỷ USD, tăng 41,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Mặt khác, cán cân dịch vụ thâm hụt 560 triệu USD, có giảm so với mức 650 triệu USD của tháng 5 năm 2020. Tuy vậy, chỉ số cước container Thượng Hải (SCFI) tháng 5 tăng 284,4% so với năm trước, đẩy thặng dư cán cân vận tải (thuộc cán cân dịch vụ) tăng từ 140 triệu USD lên 1,19 tỷ USD chỉ trong một năm.Cán cân thu nhập sơ cấp, thể hiện chênh lệch giữa số tiền của người Hàn Quốc kiếm được tại nước ngoài và số tiền người nước ngoài kiếm được tại Hàn Quốc, thặng dư 5,49 tỷ USD. Điều này được phân tích là do thu nhập từ cổ tức của các công ty trong nước tại nước ngoài tăng đáng kể, đẩy thặng dư cán cân thu nhập sơ cấp đạt 4,68 tỷ USD.Tài sản ròng trong tài khoản tài chính, thể hiện sự ra vào của dòng vốn, tăng 8,38 tỷ USD trong tháng 5. Đầu tư của người Hàn Quốc ra nước ngoài và đầu tư của người nước ngoài vào Hàn Quốc tăng lần lượt 3,44 tỷ USD và 840 triệu USD. Đầu tư chứng khoán của người Hàn Quốc ra nước ngoài tăng 4,38 tỷ USD, đầu tư chứng khoán của người nước ngoài vào thị trường trong nước giảm 1,5 tỷ USD.