Điện tử Samsung đạt lợi nhuận kinh doanh 11 tỷ USD trong quý II

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 7/7 công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý II. Trong đó, doanh thu của hãng đạt 63.000 tỷ won (55,45 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 12.500 tỷ won (11 tỷ USD). So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu của Samsung tăng 19%, lợi nhuận kinh doanh tăng khoảng 53%.Kết quả kinh doanh quý II của Samsung cao hơn khoảng 10% so với dự báo từ thị trường. Đặc biệt, doanh thu quý II là mức cao kỷ lục trong lịch sử của hãng. Lợi nhuận kinh doanh đạt mức cao thứ hai sau quý III năm 2018, thời kỳ hoàng kim của chíp bán dẫn.Kết quả kinh doanh đầy bất ngờ trong quý II của Samsung được phân tích là nhờ "đầu tàu" chíp bán dẫn. Dịch COVID-19 khiến nhu cầu về các dịch vụ không tiếp xúc gia tăng khiến doanh thu chíp bán dẫn dùng cho máy tính, máy chủ trung tâm dữ liệu tăng theo. Thêm vào đó là giá bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM), một mặt hàng chủ lực của Samsung, đang có chiều hướng tăng cao. Ngoài ra, việc Samsung tái khởi động nhà máy ở thành phố Austin (bang Texas), Mỹ, cũng đã góp phần đưa kết quả kinh doanh trong quý II đi lên.Tuy nhiên, dường như mảng smartphone của Samsung có kết quả kinh doanh kém hơn so với quý trước, do hiệu quả ra mắt mẫu điện thoại Galaxy 21 đã giảm đi nhiều.