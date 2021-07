Vốn FDI vào Hàn Quốc nửa đầu năm cao thứ hai trong lịch sử

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 7/7 công bố trong nửa đầu năm 2021, vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hàn Quốc đạt 13,14 tỷ USD, tăng 71,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số vốn FDI đăng ký đã được giải ngân đạt 7,84 tỷ USD, tăng 57,3%.Đây là quy mô FDI cao thứ hai trong lịch sử sau năm 2018 (15,75 tỷ USD vốn đăng ký, giải ngân 10,28 tỷ USD).Dòng vốn FDI tăng trong nửa đầu năm được phân tích là bởi hiệu ứng cơ sở khi so sánh với cùng kỳ năm ngoái, thời kỳ dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu; cộng thêm tâm lý kỳ vọng về sự hồi phục kinh tế toàn cầu trong năm nay.Ngoài ra, các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng tin tưởng vào điều kiện cơ bản của kinh tế Hàn Quốc, trên nền tảng là các biện pháp phòng dịch hiệu quả của Chính phủ. Cùng với đó phải kể tới hiệu quả từ nhiều yếu tố khác như Chính sách Kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc, chính sách thu hút đầu tư của Chính phủ ở lĩnh vực vật liệu, linh kiện, trang thiết bị, liên kết với dự án hỗ trợ bằng vốn chính sách.Đặc biệt, vốn FDI nửa đầu năm nay tăng mạnh ở lĩnh vực Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc. Có 3,94 tỷ USD vốn FDI đăng ký ở các dự án liên quan tới Chính sách Kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc, tăng 163,4% so với cùng kỳ năm trước.