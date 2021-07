Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách với thay đổi cơ cấu dân số

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/7 đã tổ chức cuộc họp các Bộ trưởng hữu quan về Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki.Phó Thủ tướng phát biểu từ tháng 2 năm nay, Chính phủ đã khởi động Nhóm chuyên trách liên ngành về dân số khóa III, thảo luận sâu rộng và hoàn thiện chính sách ở toàn bộ các lĩnh vực, không chỉ kinh tế mà còn ở lĩnh vực xã hội như phụ nữ, gia đình.Nhóm chuyên trách đã thiết lập chiến lược xúc tiến theo 4 phương hướng, đó là giảm nhẹ cú sốc từ "bờ vực dân số" (hiện tượng dân số lao động giảm), đối phó với xã hội co hẹp do dân số giảm, đối phó chủ động với nguy cơ biến mất khu vực và nâng cao tính bền vững.Trước tiên, để giảm nhẹ cú sốc từ hiện tượng dân số lao động giảm, Chính phủ sẽ đẩy mạnh các dịch vụ chăm sóc trẻ em, để người phụ nữ có nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động kinh tế. Ngoài ra, Chính phủ sẽ thúc đẩy nhập khẩu nhân lực nước ngoài, mở rộng cấp visa cư trú cho nhân lực chuyên môn người nước ngoài ở các ngành công nghiệp triển vọng, lập loại visa mới là visa làm việc từ xa cho nhân tài ở các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin thỏa mãn điều kiện nhất định.Để đối phó với tình trạng xã hội bị co hẹp do dân số giảm, Chính phủ sẽ đánh giá năng lực của các trường đại học, khuyến khích các trường thay đổi quy mô cho phù hợp, cải cách bộ máy hoặc đóng cửa các trường yếu kém.Ngoài ra, Chính phủ sẽ mở rộng khái niệm về gia đình trong các quy định pháp luật liên quan, bao quát nhiều hình thái gia đình đa dạng, hỗ trợ về thu nhập, dịch vụ nhà ở cho hộ một thành viên.Để đối phó chủ động với nguy cơ biến mất một địa phương nào đó do dân số giảm, Chính phủ sẽ thúc đẩy liên kết chức năng giữa từ hai địa phương trở lên, thảo luận về việc hợp nhất các địa phương về mặt hành chính.Cùng với đó, Chính phủ sẽ cải thiện hệ thống phân bổ tài sản của quỹ lương hưu quốc gia nhằm duy trì tính bền vững của mạng lưới an sinh xã hội, tăng cường quản lý chi tiêu bảo hiểm y tế, ví dụ như điều chỉnh số viện dưỡng lão.