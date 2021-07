Hai địa điểm ở Seoul được cân nhắc làm nơi trưng bày bộ sưu tập của cố Chủ tịch Samsung

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Hwang Hee ngày 7/7 đã mở cuộc họp báo, công bố xem xét hai địa điểm ở Seoul làm nơi trưng bày bộ sưu tập nghệ thuật do cố Chủ tịch Samsung quyên tặng.Hai nơi này là khu đất của Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc ở quận Yongsan, và khu đất ở phường Songhyeon, quận Jongno gần Bảo tàng nghệ thuật đương đại quốc gia.Tháng 4 vừa qua, gia quyến của Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee đã quyên tặng 23.181 di sản văn hóa và tác phẩm nghệ thuật cho Chính phủ. Sau đó, Chính phủ đã lập ra một ủy ban chuyên trách để lập phương án quản lý và sử dụng "bộ sưu tập" khổng lồ này. Sau khi xem xét, Ủy ban đã đề xuất hai địa điểm trên, do cả hai nơi đều nằm gần bảo tàng có chuyên môn và hạ tầng hàng đầu Hàn Quốc, đủ điều kiện để giao lưu, hợp tác ở lĩnh vực liên quan.Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa sẽ tiến hành thảo luận tiếp với các ban ngành hữu quan để lựa chọn địa điểm cuối cùng.Trong thời gian qua, nhiều địa phương của Hàn Quốc đã cạnh tranh nhằm đưa bảo tàng về địa phương mình. Tuy nhiên, Ủy ban cho rằng nên đặt bộ sưu tập của cố Chủ tịch Lee ở Seoul, do bộ sưu tập gồm nhiều thể loại khác nhau, cần nguồn nhân lực có chuyên môn cao và kinh nghiệm về nghiên cứu, bảo tồn, quản lý và trưng bày. Thủ đô Seoul là một địa điểm tối ưu, dễ tiếp cận.Bộ trưởng Hwang Hee cho biết sẽ cố gắng chốt địa điểm cuối cùng trong năm nay.