Dự báo hơn 100.000 người rời thủ đô Seoul trong năm 2021

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê về di cư nội địa của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 8/7, từ tháng 1 tới tháng 5 năm nay đã có 44.118 người di cư thuần khỏi thủ đô Seoul. Nếu tiếp tục xu hướng này thì số người di cư thuần khỏi thủ đô cả năm nay sẽ đạt hơn 100.000 người.Tỷ suất di cư thuần là hiệu số giữa số người nhập cư và số người xuất cư của một đơn vị lãnh thổ trong kỳ nghiên cứu.Số dân di cư thuần khỏi thủ đô Seoul từng ghi nhận 110.230 người năm 2018, đã giảm xuống còn 49.588 người năm 2019, nhưng lại tăng lên 64.850 người vào năm ngoái, và đang tiếp tục tăng mạnh trong năm nay.Bất chấp sinh hoạt thường ngày bị nhiều hạn chế do dịch COVID-19, dòng người rời khỏi thủ đô vẫn gia tăng. Nguyên nhân được cho là do giá mua và thuê nhà tại thủ đô quá cao.Giáo sư Choi Seul-gi thuộc Trường chính sách quốc tế, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) phân tích người dân rời khỏi Seoul phần lớn chuyển tới các địa phương lân cận như tỉnh Gyeonggi hay thành phố Incheon để có thể tiếp tục đi làm tại Seoul.Theo thống kê của Bộ Hành chính và an toàn, tính tới tháng 6, dân số thủ đô Seoul là 9.565.990 người, ít hơn 154.856 người so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, dân số Seoul đã giảm 102.475 người trong vòng 6 tháng đầu năm nay. Ngược lại, dân số tỉnh Gyeonggi lại tăng 73.654 người.Theo số liệu từ một công ty bất động sản, vào thời điểm tháng 6, giá căn hộ chung cư bình quân tại Seoul là 1,14 tỷ won (khoảng 996.000 USD), nhà riêng là 929 triệu won (khoảng 811.700 USD), nhà ở liền kề là 329,8 triệu won (khoảng 288.100 USD), lần lượt tăng 19,48%, 7,46% và 10,45% so với một năm trước.