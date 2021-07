S&P nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 lên 4%

Photo : YONHAP News

Phát biểu hôm 7/7 tại một buổi họp báo trực tuyến, Giám đốc điều hành Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard &Poor's (S&P) của Mỹ khu vực Thái Bình Dương Shaun Roache cho biết hãng này đã nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Hàn Quốc từ 3,6% lên 4%. Ông này cũng đồng thời nhận định lạc quan về sự phục hồi của nền kinh tế Hàn Quốc.Tuy nhiên, cùng lúc S&P đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2022 từ 3,1% xuống 2,8%.Giám đốc Shaun Roache nhận định mặc dù xuất khẩu mạnh mẽ, đầu tư được cải thiện song tiêu dùng hộ gia đình tại Hàn Quốc còn yếu.Về lãi suất cơ bản, đại diện S&P dự báo sẽ có vài đợt tăng lãi suất vào cuối năm hoặc năm sau nhưng không tăng quá 1,25% tới cuối năm sau.Ông này cũng nhận định nguy cơ lạm phát chỉ là tạm thời ở các nước châu Á như Hàn Quốc và sẽ biến mất vào năm tới do chi tiêu của hộ gia đình và lĩnh vực dịch vụ thấp.Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của S&P (S&P Global Ratings Senior Director for Asia-Pacific) Kim Eng Tan nhận định các nước phát triển như Mỹ do có tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cao nên đà phục hồi nhanh hơn so với hồi năm 2007 khi diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, khu vực châu Á sẽ phục hồi chậm hơn so với các nước phát triển.Theo S&P, do nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng như chíp bán dẫn tăng mạnh do dịch COVID-19, mức độ tín nhiệm của các công ty nội địa Hàn Quốc cũng đang được cải thiện. Hiện, S&P đang xếp hạng tín nhiệm 67% các doanh nghiệp Hàn Quốc ở mức “ổn định”, mức “tiêu cực” và "tích cực" lần lượt là 25% và 8%.