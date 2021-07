3 người tử vong do mưa lớn ở tỉnh Nam Jeolla

Photo : YONHAP News

Tính tới 6 giờ sáng ngày 8/7, Hàn Quốc ghi nhận 3 trường hợp tử vong ở tỉnh Nam Jeolla do đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 5/7.Ngoài ra, có 845 người dân tỉnh này đã phải sơ tán do tình hình mưa lớn. Hiện, trong số này đã có 757 người được về nhà, còn 88 người vẫn đang phải sinh hoạt tại các điểm sơ tán tạm thời.Hoàn lưu mưa sau khi đi lên khu vực hai tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, đã di chuyển ra vùng biển phía Đông Nam Hàn Quốc từ rạng sáng ngày 8/7, rồi sau đó suy yếu, đi xuống vùng biển phía Nam gần đảo Jeju.Dự báo tới ngày 10/7, mưa sẽ tạnh dần tại phần lớn các khu vực ngoại trừ đảo Jeju. Khu vực đảo Jeju dự báo lượng mưa từ 30 tới 80 mm, vùng ven biển phía Nam tỉnh Nam Jeolla từ 5 tới 40mm.Cục khí tượng và thủy văn dự báo tầng khí quyển phía trên bán đảo Hàn Quốc vẫn đang bất ổn, nên khu vực đất liền sẽ có thể có mưa rào rất lớn cho tới cuối tuần này.Sau đó, luồng không khí nóng có thể sẽ tràn vào bán đảo từ tuần sau, gây ra nắng nóng và hiện tượng đêm nhiệt đới, hiện tượng nhiệt độ thấp nhất vào buổi tối từ lúc 6 giờ chiều tới 9 giờ sáng hôm sau không xuống dưới 25 độ C.