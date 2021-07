Chuyên gia Hàn Quốc tham gia thanh tra quá trình Nhật Bản xả nước nhiễm xạ ra biển

Photo : YONHAP News

Văn phòng điều phối các vấn đề Nhà nước và chính trị, Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 9/7 ra thông cáo báo chí chung cho biết Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã thành lập đoàn thanh tra quá trình Nhật Bản xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển.Thông cáo cũng cho biết trong đoàn thanh tra của IAEA có tiến sĩ Kim Hong-suk của Hàn Quốc. Ông Kim hiện đang công tác tại Viện an toàn năng lượng nguyên tử, đồng thời là Giáo sư khoa Năng lượng nguyên tử và công nghệ lượng tử Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST). Ông là người có năng lực trong lĩnh vực phân tích và đánh giá chất phóng xạ và hiện đang là đại diện của Hàn Quốc tại Ủy ban Khoa học Liên hợp quốc về ảnh hưởng của bức xạ nguyên tử (UNSCEAR).Hàn Quốc đánh giá việc IAEA mời tiến sĩ Kim Hong-suk tham gia đoàn thanh tra quốc tế hết sức cần thiết, khẳng định với sự có mặt của Tiến sĩ Kim trong đoàn, Seoul sẽ làm hết sức để có thể xem xét và đánh giá khách quan và thực tế toàn bộ quá trình xử lý nguồn nước nhiễm xạ.Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh giải quyết vấn đề nước thải ô nhiễm của nhà máy điện nguyên tử Fukushima theo nguyên tắc ưu tiên hàng đầu sức khỏe và an toàn của người dân.Ngoài ra, Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát môi trường biển, đảm bảo an toàn thực phẩm thủy hải sản, nâng số điểm quan trắc trên biển từ 54 lên 71, nâng số lần phân tích nồng độ chất caesium từ 4 lần lên 12 lần/năm, và tăng số lần thực hiện đo nồng độ chất phóng xạ tritium lên 4 lần/năm thay vì một lần như hiện nay.Trước đó, Hàn Quốc từng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước quyết định của Chính phủ Nhật Bản về xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. Theo Seoul, đây là phương án không chỉ gây rủi ro cho an toàn môi trường biển các nước láng giềng mà còn là quyết định đơn phương không có sự tham vấn đầy đủ với quốc gia láng giềng, mà gần nhất chính là Hàn Quốc. Seoul cũng đã liên tục kêu gọi cần minh bạch thông tin và yêu cầu quốc tế vào cuộc thanh tra toàn bộ quá trình xả thải này.