Đề xuất mới cho mức lương tối thiểu năm 2021

Photo : YONHAP News

Tổng liên đoàn lao động dân chủ Hàn Quốc ngày 8/7 cho biết tại cuộc họp toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban lương tối thiểu, đại diện giới chủ và người lao động đã đưa ra đề xuất mới về mức lương tối thiểu năm 2022.Cụ thể, đại diện người lao động đưa ra mức lương tối thiểu cho năm sau là 10.440 won (9,1 USD)/giờ, tăng 19,7% so với năm nay còn giới chủ đề xuất mức lương là 8.740 won (7,61 USD)/giờ, tăng 0,2%. So với đề xuất trước đó, phương án đề xuất mới của đại diện người lao động đã giảm 4,2% còn giới chủ tăng 0,2%.Hạn cuối để công bố mức lương tối thiểu năm 2022 là ngày 5/8. Quá trình thẩm định cần phải kết thúc muộn nhất vào giữa tháng 7 này. Tuy nhiên có thể thấy, lập trường của giới chủ và người lao động vẫn còn sự khác biệt lớn.Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động dân chủ Hàn Quốc Park Hee-eun chỉ ra rằng từ khi Tổng thống Moon Jae-in lên nắm quyền, mức lương tối thiểu qua các năm chỉ tăng bình quân 7,7%. Ngoài ra, theo Luật lương tối thiểu sửa đổi năm 2018, phạm vi tính toán lương tối thiểu mở rộng bao gồm một phần tiền thưởng và trợ cấp phúc lợi, cho nên dù đã nâng lương tối thiểu thì tiền lương thực tế vẫn không tăng đáng kể. Do đó, ông Park cho rằng việc nâng lương tối thiểu là điều cần thiết.Ngược lại, Chủ tịch Ủy ban việc làm thông minh thuộc Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) Lee Tae-hee nhấn mạnh trong bối cảnh doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi như giá nguyên liệu đầu vào tăng, quy chế bị siết chặt, việc duy trì kinh doanh là không dễ dàng. Ông Lee khẳng định lập trường giữ nguyên mức lương tối thiểu như hiện nay.Trong một tin liên quan, hai ủy viên trong số 9 ủy viên đại diện người lao động đã bỏ về giữa cuộc họp nhằm phản đối yêu cầu đóng băng mức lương tối thiểu của phía ủy viên đại diện giới chủ.