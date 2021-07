Bộ Ngoại giao Mỹ: “Tin tặc Bắc Triều Tiên là mối đe dọa an ninh mạng nghiêm trọng”

Photo : Getty Images Bank

Trong buổi họp báo ngày 8/7 (giờ địa phương), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói các vụ tấn công mạng của Bắc Triều Tiên là mối đe dọa an ninh mạng nghiêm trọng, và cộng đồng quốc tế cần hợp tác để đối phó triệt để.Phát biểu này của quan chức Mỹ thể hiện lập trường của nước này trước câu hỏi của phóng viên về vụ tấn công mạng vào hệ thống máy tính của Viện nghiên cứu tổng hợp hạt nhân quốc gia Hàn Quốc được cho là do tổ chức tin tặc liên quan đến Bắc Triều Tiên gây ra.Trước đó, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 8/7 đã trình Ủy ban Tình báo Quốc hội báo cáo về tình hình thiệt hại do các vụ tấn công mạng gây ra, trong đó có nhắc đến vụ tấn công mạng kéo dài 12 ngày này. Vụ tấn công được phỏng đoán là do tổ chức tin tặc có liên quan đến miền Bắc gây ra và thiệt hại vẫn chưa được xác định.Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng hành vi tấn công mạng của tin tặc Bắc Triều Tiên đe dọa tới Washington, các nước đồng minh, đối tác của Mỹ và tất cả các quốc gia trên toàn thế giới; nhấn mạnh Bình Nhưỡng là mối nguy hiểm cho an ninh mạng của các tổ chức tài chính.Ông Price kêu gọi cộng đồng quốc tế, các chuyên gia về an ninh mạng và toàn xã hội cần nâng cao cảnh giác, thắt chặt hợp tác để giảm thiểu các mối đe dọa không gian mạng do Bình Nhưỡng gây ra.