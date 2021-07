KAIST phát hiện thuốc có khả năng điều trị COVID-19

Photo : YONHAP News

Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) ngày 8/7 công bố đã áp dụng phương pháp tái định vị thuốc thông qua sàng lọc ảo và phát hiện thuốc có khả năng điều trị COVID-19.Tái định vị thuốc (Drug Repositioning) là việc tái sử dụng một loại thuốc đã được phê duyệt để điều trị bệnh khác hoặc tình trạng y tế khác. Ở đây, các loại thuốc này đều đã được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ ( FDA) phê chuẩn và kiểm chứng về tính an toàn hay các loại đang trong thử nghiệm lâm sàng. Một ví dụ điển hình về tái định vị thuốc là trường hợp thuốc remdesivir ban đầu được phát triển làm thuốc điều trị virus ebola, đã được phê chuẩn là thuốc điều trị COVID-19.Phương thức sàng lọc ảo (virtual screening) được coi là một chiến lược phát triển thuốc điều trị phù hợp với tình hình đại dịch lây lan toàn cầu như COVID-19 do có thể giảm thiểu được thời gian phát triển thuốc mới.Nhóm nghiên cứu đã áp dụng công nghệ sàng lọc ảo trên nền tảng thư viện ảo tự xây dựng với 6.218 loại thuốc, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí.Kết quả cuối cùng là nhóm đã sàng lọc được ba loại thuốc, gồm omipalisib đang thử nghiệm lâm sàng điều trị ung thư và xơ phổi vô căn, tipifarnib đang được thử nghiệm lâm sàng điều trị ung thư và hội chứng lão hóa sớm, và emodin chiết xuất từ thực vật đang được thử nghiệm lâm sàng làm thuốc chống ung thư.Đặc biệt, nhóm nghiên cứu xác định được rằng omipalisib có hoạt tính kháng virus cao gấp khoảng 200 lần so với remdesivir. Tuy nhiên, trong đánh giá thử nghiệm tiền lâm sàng với động vật mắc virus thì loại thuốc này lại xuất hiện độc tính. Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục thử nghiệm tiền lâm sàng bổ sung để tìm ra nồng độ thuốc tối ưu, đảm bảo loại bỏ độc tính nhưng vẫn đạt hiệu quả điều trị.Kết quả nghiên cứu trên đã được đăng tải trên ấn bản trực tuyến tạp chí của Viện hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ (Proceedings of National Academy of Science - PNAS).