Bộ trưởng Thống nhất lấy làm tiếc về phát ngôn của Chủ tịch đảng đối lập

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 9/7 bày tỏ lấy làm tiếc về phát biểu của Chủ tịch đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok rằng nên xóa bỏ Bộ Thống nhất.Văn phòng người phát ngôn Bộ Thống nhất cùng ngày cho biết Bộ trưởng Lee muốn biết rõ phát ngôn của Chủ tịch đảng đối lập có phải đại diện cho lập trường của đảng này hay không. Nếu đúng như vậy thì đây là điều cực kỳ đáng tiếc.Trước đó, khi tham dự một chương trình phát thanh của đài CBS, Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok đã phát biểu rằng trước đây, quan hệ liên Triều không do Bộ Thống nhất phụ trách, mà thường do Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) hoặc Phủ Tổng thống trực tiếp quản lý. Do đó, ông này cho rằng nên xóa bỏ Bộ Thống nhất.