Người từ 55-59 tuổi bắt đầu đặt lịch tiêm vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Từ ngày 12/7, 3.524.000 người dân Hàn Quốc từ 55 đến 59 tuổi bắt đầu đặt lịch tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Thời gian đặt lịch là trong vòng 6 ngày, tới 6 giờ chiều ngày 17/7. Nhóm đối tượng này sẽ được tiêm bằng vắc-xin của hãng Moderna (Mỹ) từ ngày 26/7.Tuy nhiên, tới chiều ngày 12/7, Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 thông báo tạm dừng tiếp nhận đặt lịch tiêm của nhóm đối tượng này trong khoảng từ ngày 26-31/7, do số người đặt lịch tiêm vượt quá số lượng vắc-xin dự trữ. Dự kiến nhóm cũng sẽ dừng tiếp nhận đặt lịch tiêm vắc-xin trong khoảng từ ngày 2-7/8 nếu hết vắc-xin phân bổ cho giai đoạn này. Thời gian tiêm cho những người thuộc đối tượng tiêm chủng nhưng không thể đặt lịch sẽ được hướng dẫn sau.Ngoài ra, khoảng 100.000 người thuộc nhóm từ 60 đến 74 tuổi đã đặt lịch tiêm trong tháng 5 và tháng 6 nhưng không thể tiêm hoặc phải lùi lịch tiêm vì các lý do khác nhau, như sức khỏe không đảm bảo, cũng sẽ được đặt lịch và tiêm cùng thời điểm trên. Người từ 50 tới 54 tuổi sẽ đặt lịch tiêm từ 19/7 và bắt đầu tiêm từ ngày 9/8.Từ ngày 12/7, binh lính dự kiến nhập ngũ từ tháng 7 tới tháng 9 sẽ được tiêm bằng vắc-xin của hãng Pfizer (Mỹ). Từ ngày 13/7, giáo viên các nhà trẻ, trường mẫu giáo, lớp 1 và 2 bậc tiểu học sẽ được tiêm bằng vắc-xin của Pfizer do Israel cung cấp theo thỏa thuận trao đổi vắc-xin.Trưởng Ban Chiến lược xã hội, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Son Young-rae nhấn mạnh nếu các cơ quan chức năng dốc mọi nguồn lực, kiểm soát được xu hướng lây nhiễm COVID-19 hiện nay, nối lại công tác tiêm chủng sau hai tuần tới, thì hoàn toàn có thể ổn định được tình hình.Như vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là vắc-xin có được cung cấp kịp thời hay không. Chính phủ dự kiến sẽ nhập 10 triệu liều vắc-xin trong tháng này, và tổng cộng 70 triệu liều trong tháng 8 và tháng 9. Do đó, việc tiêm chủng mũi một cho 21 triệu dân trong quý II dự kiến sẽ không gặp trở ngại.