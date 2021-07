Đơn hàng đóng tàu nửa đầu năm 2021 của Hàn Quốc cao kỷ lục trong 13 năm qua

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 11/7 công bố lượng đơn đặt hàng đóng tàu mà Hàn Quốc nhận được trong nửa đầu năm nay đạt 18,8 triệu tấn tổng hợp bù (CGT) trên tổng số 24,52 triệu tấn tổng hợp bù tổng đơn đặt hàng đóng tàu toàn thế giới, tương đương 44%.Tổng giá trị đơn đặt hàng đóng tàu Hàn Quốc nhận được đạt 26,71 tỷ USD, tăng 724% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 183% so với nửa đầu năm 2019, thời kỳ chưa có dịch COVID-19. Đặc biệt, đây là thành tích cao kỷ lục sau 13 năm, kể từ thời hoàng kim của ngành đóng tàu giai đoạn 2006-2008.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên dự đoán số đơn đặt hàng đóng tàu của Hàn Quốc trong nửa cuối năm nay sẽ tiếp tục tăng do Tổng công ty dầu khí quốc gia Qatar Petroleum có kế hoạch đặt hàng tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trong 6 tháng cuối năm. Bộ sẽ tập trung hỗ trợ duy trì năng lực cạnh tranh ngành đóng tàu trong nước thông qua dự án phát triển tàu tự hành, dự án phát triển công nghệ mới cho tàu thân thiện với môi trường.