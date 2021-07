Công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Haiti được thả tự do

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 12/7 xác nhận cặp vợ chồng truyền giáo người Hàn Quốc bị bắt cóc tại ngoại ô thủ đô Port-au-Prince (Haiti) hôm 24/6 đã được thả tự do vào khoảng trưa ngày 10/7 (giờ địa phương), trong tình trạng sức khỏe tốt. Hai người này đã lên máy bay từ Haiti vào chiều ngày 11/7 để hồi hương.Nhóm bắt cóc đã bắt tổng cộng 5 người, trong đó có cặp vợ chồng truyền giáo người Hàn Quốc, khi họ đang di chuyển trên ô tô vào ngày 24/6. Được biết, băng nhóm này trước đó đã bắt cóc hàng loạt người Pháp và Ý vào tháng 4 và tháng 6 năm nay.Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ bắt cóc, Chính phủ Hàn Quốc đã lập Ủy ban đối sách bảo hộ công dân tại nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Choi Jong-kun đã điện đàm với Thủ tướng lâm thời kiêm Ngoại trưởng Haiti Claude Joseph, đề nghị sự quan tâm và hợp tác giải quyết vụ việc. Ngoài ra, Đại sứ Hàn Quốc tại Cộng hòa Dominica kiêm Đại sứ tại Haiti Lee In-ho đã gặp Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia Haiti và quan chức Cơ quan cảnh sát tư pháp trung ương Haiti để thảo luận về phương hướng giải quyết vụ việc.Bộ Ngoại giao cho biết Chính phủ đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Haiti, tuân thủ nguyên tắc ưu tiên sự an toàn của công dân và không đàm phán trực tiếp với tổ chức bắt cóc, để nỗ lực giải cứu công dân càng sớm càng tốt.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã ban cảnh báo du lịch mức 3, mức "khuyến nghị sơ tán công dân" đối với toàn bộ vùng lãnh thổ Haiti từ tháng 2 năm 2019. Một tổ chức dân sự địa phương cho biết hiện nay có khoảng 150 tổ chức vũ trang đang hoạt động tại Haiti, tình hình an ninh không đảm bảo. Các vụ bắt cóc cũng xảy ra thường xuyên với khoảng 4-5 vụ/ngày và hơn 3.000 vụ trong năm ngoái.Đặc biệt, trước tình hình an ninh tại Haiti có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise hôm 7/7 vừa qua, Chính phủ tiếp tục khuyến cáo công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại nước này nhanh chóng di chuyển đến khu vực an toàn càng sớm càng tốt.Được biết, có khoảng 150 công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Haiti, đa số là công nhân làm việc trong công ty may và một số thuộc nhóm truyền giáo được phái cử đến. Sau khi các vụ bắt cóc thường xuyên xảy ra trong năm nay tại Haiti, Chính phủ đã khuyến cáo các tổ chức truyền giáo trong nước hạn chế đi lại và rút nhân viên về nước.