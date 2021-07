9 công dân Hàn Quốc tại Indonesia nhiễm COVID-19 về nước trên chuyến bay thuê bao

Photo : YONHAP News

Hội người Hàn tại Indonesia cho biết chuyến bay thuê bao chở 9 công dân Hàn Quốc nhiễm COVID-19 khởi hành vào 10 giờ tối ngày 11/7 (giờ địa phương) từ sân bay quốc tế Halim Perdanakusuma, thủ đô Jakarta (Indonesia) đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 12/7 (giờ Hàn Quốc).Ban đầu, có 11 bệnh nhân dự kiến lên chuyến bay này về nước, song một nam bệnh nhân khoảng 50 tuổi đã tử vong vào ngày 9/7 do tình trạng bệnh diễn biến nguy kịch. Một nam bệnh nhân độ tuổi 50 khác sau khi tới địa điểm chuẩn bị lên máy bay cũng đã buộc phải tái nhập viện do tình trạng bệnh tồi tệ.Toàn bộ bệnh nhân đều được mặc thiết bị bảo hộ cá nhân, 6 bệnh nhân phải dùng máy thở oxy. Sau đi hạ cánh, 6 xe cấp cứu đã được huy động để đón và đưa người bệnh về các bệnh viện địa phương.Đây là lần thứ hai công dân Hàn Quốc nhiễm COVID-19 tại Indonesia được hồi hương bằng máy bay thuê bao, sau chuyến bay đầu tiên chở 20 bệnh nhân dương tính với COVID-19 về nước vào ngày 2/7.Từ ngày 4/7, tất cả người khởi hành từ Indonesia, kể cả công dân Hàn Quốc, nếu muốn mua vé máy bay phải xuất trình giấy xét nghiệm theo phương pháp khuếch đại gen (PCR) âm tính với COVID-19. Các công dân nhiễm COVID-19 chủ yếu được đưa về nước bằng máy bay cấp cứu hoặc máy bay thuê bao.Chi phí thuê máy bay cấp cứu hoặc máy bay thuê bao do cá nhân hoặc doanh nghiệp có bệnh nhân chi trả. Mức giá thuê một máy bay cấp cứu từ Jakarta về Incheon rơi vào khoảng 125 triệu won (gần 109.000 USD), và chi phí thuê máy bay thuê bao là 20 triệu won (17.435 USD)/người.Tính đến ngày 11/7, có 254 ca nhiễm COVID-19 là công dân Hàn Quốc được báo cáo cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Indonesia, trong đó 13 ca tử vong và 77 ca đã được đưa về nước bằng máy bay cấp cứu hoặc máy bay thuê bao.Tình hình dịch COVID-19 ở Indonesia đang diễn biến nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Mỗi ngày nước này ghi nhận khoảng 36.000-38.000 ca nhiễm COVID-19 mới và trên dưới 1.000 ca tử vong.