Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân về quyết định nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 12/7 đã chủ trì cuộc họp đặc biệt tại Phủ Tổng thống, rà soát tình hình phòng dịch tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận.Tại cuộc họp, Tổng thống xin lỗi người dân về quyết định nâng giãn cách xã hội lên mức 4, mức cao nhất ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, bắt đầu thực hiện từ cùng ngày.Tổng thống nhấn mạnh việc nâng giãn cách xã hội lên mức 4 là biện pháp quyết liệt nhất mà Chính phủ có thể thực hiện lúc này, nhằm chấm dứt sớm xu hướng lây lan dịch bệnh một cách "nhanh gọn". Biện pháp này là "liều thuốc khẩn cấp" để phòng ngừa thiệt hại và tổn thất lớn hơn trong thời gian tới. Tổng thống kêu gọi người dân tích cực phối hợp với Chính phủ, như hạn chế tụ tập, di chuyển, tuân thủ quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang.Tiếp đó, Tổng thống cam kết sẽ sử dụng hiệu quả nhất nguồn vắc-xin nhập vào trong nước để có thể đẩy sớm thời gian tiêm chủng cho người dân.Tổng thống cho biết lượng vắc-xin do Israel cung cấp theo thỏa thuận trao đổi vắc-xin sẽ được ưu tiên tiêm cho tài xế xe buýt, taxi, tài xế giao hàng, nhân viên dịch vụ giáo dục, chăm sóc ở thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi từ ngày 13/7, nhằm hỗ trợ công tác phòng dịch tại hai địa phương này.Mặt khác, Tổng thống Moon nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức để bồi thường tối đa thiệt hại cho giới tiểu thương thông qua ngân sách bổ sung.Tham dự cuộc họp trên có lãnh đạo các địa phương như Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon, Thị trưởng Incheon Park Nam-Chun, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung cùng các quan chức Chính phủ như Thủ tướng Kim Boo-kyum, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Jeon Hae-cheol, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kwon Deok-cheol.