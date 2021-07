Photo : YONHAP News

Billboard (Mỹ) ngày 12/7 (giờ địa phương) công bố ca khúc tiếng Anh thứ hai mang tên "Butter" của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã xếp thứ nhất bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" trong tuần này.Được phát hành vào ngày 21/5, "Butter" đã ngay lập tức thống trị bảng xếp hạng "Hot 100" trong tuần đầu ra mắt, và giữ vững vị trí này 7 tuần liên tiếp. Ca khúc cũng xô đổ kỷ lục mà ca khúc tiếng Anh đầu tiên của nhóm là "Dynamite" đã làm được trước đó (ba lần Quán quân), trở thành ca khúc Quán quân "Hot 100" lâu nhất trong số các ca khúc của BTS.Trong lịch sử Billboard, có tổng cộng 54 ca khúc đứng số một "Hot 100" ngay sau khi vừa ra mắt, và "Butter" là ca khúc thứ 8 dẫn đầu bảng xếp hạng này trên 7 tuần liền.Nếu xét theo thành tích của các nhóm nhạc, thì "Butter" là ca khúc giữ kỷ lục Quán quân lâu thứ hai sau ca khúc "One Sweet Day" (1995) do Mariah Carey và Boyz II Men thể hiện, xếp thứ nhất 16 tuần liên tiếp. Trong năm nay, ca khúc đang dẫn đầu là "Drivers License" của Olivia Rodrigo với 8 tuần dẫn đầu liên tiếp.Sau khi Billboard công bố xếp hạng tuần này, trên tài khoản mạng xã hội, BTS đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ vì đã ủng hộ để nhóm gặt hái được thành tích "khó tin" này."Hot 100" là bảng xếp hạng các ca khúc được yêu thích nhất tại Mỹ, dựa trên số lượt nghe trực tuyến, lượng tiêu thụ đĩa, lượt phát trên đài phát thanh. "Butter" vẫn đang duy trì được lượng đĩa tiêu thụ cao, với hơn 100.000 đĩa, nên tiếp tục giữ vững vị trí Quán quân bảng xếp hạng "Hot 100" trong tuần thứ 7.Người hâm mộ đang hướng tiếp sự quan tâm liệu ca khúc mới "Permission to Dance" mà BTS vừa phát hành ngày 9/7 sẽ tiếp sức thành tích của Butter trong bảng xếp hạng "Hot 100" sẽ công bố vào tuần tới.