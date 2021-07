Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc phát triển được vật liệu điện cực dương cho pin thế hệ mới

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu điện tử viễn thông Hàn Quốc (ETRI) ngày 13/7 công bố đã phát triển được vật liệu điện cực dương dùng cho pin thứ cấp thể rắn, vừa an toàn vừa có tính năng ưu việt.Cực dương của pin thứ cấp thể rắn chứa hoạt chất lưu trữ năng lượng và chất điện giải thể rắn đóng vai trò dẫn lithium-ion di chuyển vào bên trong điện cực một cách thuận lợi. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ chất điện giải thể rắn tăng thì hoạt chất đi vào sẽ ít hơn, làm hạn chế tăng mật độ năng lượng.Nhóm nghiên cứu chỉ sử dụng Titanium disulfide (TiS2) làm hoạt chất, không sử dụng chất điện giải thể rắn, để phát triển một kết cấu điện cực mới tạo ra cực dương. Cách làm này giúp tăng hàm lượng hoạt chất, dù cùng dung lượng nhưng mật độ năng lượng lại có thể tăng gấp 1,3 lần so với khi sử dụng chất điện giải thể rắn.Dựa vào kinh nghiệm phát triển kết cấu điện cực âm bằng than chì, nhóm nghiên cứu đã chứng minh rằng có thể tăng lithium-ion ở cả cực dương và cực âm nhờ vào hoạt chất. Trong thời gian tới, nhóm có kế hoạch phát triển công nghệ pin thứ cấp toàn thể rắn có mật độ năng lượng cao vượt bậc.Chất điện giải thể lỏng được dùng cho pin thứ cấp hiện nay có rủi ro cháy nổ, hỏa hoạn. Do vậy, pin thứ cấp thể rắn sử dụng chất điện giải thể rắn được coi như một loại pin thế hệ mới.Kết quả nghiên cứu nói trên được ETRI tiến hành chung với nhóm nghiên cứu do giáo sư Lee Yong-min của Viện khoa học và công nghệ Daegu Gyeongbuk (DGIST), đã được đăng tải trên ấn bản trực tuyến số tháng 6 của tạp chí học thuật quốc tế "Energy Storage Materials".