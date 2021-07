Hàn Quốc ghi nhận 1.150 ca nhiễm COVID-19 mới ngày 13/7

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 13/7, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.150 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 1.097 ca phát sinh trong cộng đồng và 53 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm COVID-19 đến nay là 170.296 ca.Theo địa phương, số ca nhiễm mới tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận chiếm hơn 70% số ca nhiễm mới trên cả nước. Cụ thể, thủ đô Seoul phát sinh 414 ca, tỉnh Gyeonggi 313 ca, thành phố Incheon 67 ca.Số ca nhiễm có tình trạng bệnh nghiêm trọng là 146 ca, tăng 8 ca so với một ngày trước. Thêm 2 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 2.046 ca, tỷ lệ tử vong là 1,2%.Số người tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi một trong ngày 12/7 đạt 31.000 người. Tính đến nay, đã có tổng cộng 15.618.000 người đã tiêm mũi một vắc-xin, tương đương 30,4% dân số. Thêm 6.500 người tiêm mũi hai trong ngày 12/7, nâng số người đã hoàn tất tiêm chủng lên 5.940.000 người, tương đương 11,6% dân số.Cơ quan phòng dịch đánh giá tình hình lây nhiễm hiện nay đang ở mức rất nghiêm trọng. Tỷ lệ điều tra đối tượng đã tiếp xúc với bệnh nhân hoặc truy vết được đường lây nhiễm đạt 80%. Số ca nhiễm virus biến thể Delta chiếm 63% trong tổng số ca nhiễm biến thể hiện nay.Số ca nhiễm bình quân ngày tuần trước tăng 51% so với một tuần trước đó. Hệ số lây nhiễm, thể hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người khác, cũng tăng từ 1,2 lên 1,24. Ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận, các địa phương khác gần đây cũng ghi nhận số ca nhiễm ở mức cao, trên dưới 300 ca/ngày.Cơ quan phòng dịch nhận định làn sóng lây nhiễm có thể sẽ tồi tệ hơn nếu người dân di chuyển về địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Chính phủ sẽ tăng cường xét nghiệm và siết chặt kiểm dịch để ổn định tình hình dịch bệnh.