Nhật Bản tiếp tục khiêu khích về vấn đề đảo Dokdo trong Sách trắng Quốc phòng 2021

Photo : YONHAP News

Sáng ngày 13/7, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua Sách trắng Quốc phòng năm 2021 trong cuộc họp Nội các do Thủ tướng Suga Yoshihide chủ trì.Trong Sách trắng Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tổng kết tình hình an ninh quốc phòng của nước này trong vòng từ tháng 4 năm ngoái tới tháng 5 năm nay. Trong đó, Tokyo viết rằng vấn đề tranh chấp lãnh thổ đảo Takeshima (tên gọi đảo Dokdo theo cách gọi của người Nhật) vẫn chưa được giải quyết.Đây là năm thứ 17 liên tiếp Nhật Bản lập luận chủ quyền với đảo Dokdo của Hàn Quốc trong Sách trắng Quốc phòng, kể từ Nội các của cựu Thủ tướng Koizumi Junichiro năm 2005.Trước đó, trong Sách xanh Ngoại giao do Bộ Ngoại giao Nhật Bản phát hành tháng 4 năm nay cũng từng viết rằng Hàn Quốc đang chiếm cứ trái phép đảo Dokdo.Về quan hệ với Hàn Quốc, Sách trắng Quốc phòng của Nhật Bản tiếp tục cho rằng các bài toán giữa cơ quan quốc phòng hai nước đang ảnh hưởng tới hợp tác và giao lưu quốc phòng song phương; bổ sung thêm nội dung là cơ quan quốc phòng Hàn Quốc vẫn đang đối phó một cách tiêu cực.Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản lấy căn cứ cho lập luận này là việc Hàn Quốc diễn tập quân sự gần đảo Dokdo, thông báo chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật.Ngoài ra, Sách trắng Quốc phòng của Tokyo còn nhắc tới việc Hàn Quốc đã nâng ngân sách quốc phòng 22 năm liên tiếp từ năm 2000, đến năm 2018 đã vượt qua Nhật Bản về năng lực mua sắm quốc phòng.Về mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên, Sách trắng Quốc phòng của Tokyo nhận định miền Bắc vẫn đang tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo với tốc độ rất nhanh, đe dọa nghiêm trọng tới sự an toàn của Nhật Bản.