Tổng thống Moon Jae-in gặp gỡ Bộ trưởng của Tòa thánh Vatican You Heung-sik

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chiều ngày 12/7 đã gặp gỡ Giám mục Giáo phận Công giáo thành phố Daejeon Hàn Quốc Lazarus You Heung-sik, người được Giáo hoàng Francis bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, tương đương chức Bộ trưởng của Tòa thánh vào tháng 6 vừa qua. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tòa thánh Vatican, một Giám mục Hàn Quốc được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng.Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mi cho biết tại buổi gặp gỡ, Tổng thống Moon đã nhờ ông You gửi lời chào và hỏi thăm sức khỏe đến Giáo hoàng Francis, mong Đức Giáo hoàng sớm bình phục sau cuộc phẫu thuật mà Ngài đã trải qua gần đây. Ông Moon cũng gửi lời cảm ơn đến Đức Giáo hoàng vì đã luôn cầu nguyện cho Hàn Quốc. Đáp lại, ông You cho biết Đức Giáo hoàng đang phục hồi tốt sau phẫu thuật và sẽ chuyển lời đến Ngài. Giám mục You cũng bày tỏ việc được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ là một vinh dự lớn của cá nhân ông và cả với đạo Công giáo tại Hàn Quốc.Một số ý kiến cho rằng việc Giám mục You được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ là nhằm thúc đẩy chuyến thăm Bắc Triều Tiên trong tương lai của Giáo hoàng Francis. Chuyến thăm miền Bắc của Giáo hoàng không được nhắc đến trực tiếp trong cuộc gặp lần này, song trước đó, Giám mục You từng bày tỏ sẽ nỗ lực hết sức để Đức Giáo hoàng đến thăm Bắc Triều Tiên sớm nhất có thể.