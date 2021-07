Hơn 40% người dân Bắc Triều Tiên bị thiếu dinh dưỡng

Photo : YONHAP News

Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Chương trình lương thực thế giới (WFP) và Tổ chức y tế thế giới (WHO) ngày 13/7 đồng phát hành báo cáo "An ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm 2021".Báo cáo chỉ ra rằng có 10,9 triệu người dân Bắc Triều Tiên bị thiếu dinh dưỡng trong giai đoạn 2018-2020, chiếm 42,4% tổng dân số miền Bắc. Tỷ lệ này tăng 9% so với mức 33,8% (8,1 triệu dân) năm 2004-2006.Tính tới năm ngoái, miền Bắc có 300.000 trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi, chiếm 18,2% tổng số trẻ trong độ tuổi này. Mặc dù tỷ lệ trên đã được cải thiện so với mức 26,1% năm 2012, nhưng vẫn còn ở mức cao so với các nước khác.Mặt khác, trong một báo cáo riêng theo quý, Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc tái chỉ định Bắc Triều Tiên vào danh sách 45 quốc gia cần hỗ trợ lương thực từ bên ngoài. FAO chỉ ra rằng do đại dịch COVID-19, nhiều người dân miền Bắc lâm vào khó khăn về kinh tế, chỉ tiêu thụ lương thực ở mức thấp, không được hấp thụ nhiều thực phẩm đa dạng.Báo cáo nhận định Bắc Triều Tiên sẽ thiếu khoảng 858.000 tấn lương thực trong vòng từ tháng 11/2020 tới tháng 10/2021, và đặc biệt khó khăn từ tháng 8 tới tháng 10 năm nay.