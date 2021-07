Lượng cung tiền tháng 5 tại Hàn Quốc tăng thêm 18,7 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 13/7 công bố số liệu cho biết lượng tiền tệ lưu thông trên thị trường trong nước (hay còn gọi là lượng cung tiền M2) tính tới tháng 5 vừa qua đạt 3.385.000 tỷ won (2.956 tỷ USD), tăng thêm 21.400 tỷ won (18,7 tỷ USD), tức tăng 0,6% so với tháng 4.Nếu so với cùng kỳ năm trước, lượng cung tiền M2 tăng 11%. Nếu so với mức tăng 11,4% tháng 4, thì mức tăng lượng cung tiền lần đầu giảm sau 6 tháng kể từ sau tháng 11 năm ngoái.Nếu như lượng cung tiền M1 bao gồm tiền mặt và các khoản tiền gửi, tiết kiệm linh hoạt có thể quy đổi sang tiền mặt bất cứ lúc nào, thì lượng cung tiền M2 là một khái niệm rộng hơn, bao gồm M1 và cả các sản phẩm tài chính như quỹ thị trường tiền tệ (MMF), tiền gửi, tiền tiết kiệm định kỳ kỳ hạn dưới hai năm, chứng khoán sinh lời.Lượng cung tiền M2 của hộ gia đình và tổ chức phi lợi nhuận tăng 6.700 tỷ won (5,8 tỷ USD), của doanh nghiệp tăng 4.100 tỷ won (3,6 tỷ USD), cơ quan tín dụng khác tăng 15.700 tỷ won (13,7 tỷ USD).Trong các sản phẩm tài chính, lượng cung tiền từ chứng khoán sinh lời tăng 6.200 tỷ won (5,4 tỷ USD), tiền gửi tiết kiệm linh hoạt tăng 4.700 tỷ won (4,1 tỷ USD), MMF tăng 4.200 tỷ won (3,7 tỷ USD).Ngân hàng trung ương Hàn Quốc phân tích đối với hộ gia đình, nhu cầu cung tiền về giao dịch nhà ở, cổ phiếu, chi phí sinh hoạt tiếp tục tăng; trong khi số tiền giao dịch cổ phiếu chủ yếu đến từ Quỹ thị trường tiền tệ, tiền gửi, tiền tiết kiệm định kỳ, làm gia tăng lượng lưu thông tiền tệ trên thị trường trong nước.