Lao động có việc làm tháng 6 duy trì đà tăng 4 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 6” do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 14/7, số lao động có việc làm trong tháng trước là 27.637.000 người, tăng 582.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.Sau khi giảm liên tục từ tháng 3 năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lao động có việc làm bắt đầu có xu hướng tăng trở lại trong 4 tháng gần đây, kể từ tháng 3 năm nay.Tỷ lệ tuyển dụng tháng 5, tức số người có việc làm trên tổng dân số 15 tuổi trở lên, đạt 61,3%, tăng 0,9% so với một năm trước. So với mức chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng dân số trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) tại Hàn Quốc đạt 67,1%, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Số người thất nghiệp trong tháng 6 là 1.093.000 người, giảm 136.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ người thất nghiệp trên dân số trong độ tuổi lao động là 3,8%, giảm 0,5% so với một năm trước.Dân số không hoạt động kinh tế giảm 154.000 người so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 16.339.000 người, xu hướng giảm 4 tháng liên tiếp.Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc nhận định số lao động có việc làm tháng 6 tăng nhờ kinh tế phục hồi, xuất khẩu cải thiện, giãn cách xã hội duy trì và hiệu ứng cơ sở do số lao động có việc làm cùng kỳ năm ngoái ở mức thấp. Số người thất nghiệp và dân số không hoạt động kinh tế có xu hướng giảm, tiếp tục đà tương tự tháng 5.Theo ngành nghề, lao động lĩnh vực dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội tăng 208.000 người, ngành xây dựng tăng 140.000 người, ngành vận tải và kho bãi tăng 89.000 người. Ngược lại, lao động lĩnh vực buôn bán sỉ và lẻ giảm 164.000 người, lao động ở các tổ chức tư nhân và hiệp hội, ngành sửa chữa và các dịch vụ cá nhân giảm 55.000 người, dịch vụ liên quan đến nghệ thuật, thể thao và giải trí giảm 43.000 người.Lao động trên 60 tuổi tăng 399.000 người, lao động nhóm tuổi 20 tăng 186.000 người, lao động nhóm tuổi 50 tăng 74.000 người, lao động nhóm tuổi 40 tăng 12.000 người, chỉ duy nhất lao động nhóm tuổi 30 giảm 112.000 người.Chính phủ nhận định số lao động có việc làm đã phục hồi 99,4% so với hồi tháng 2 năm 2020, thời điểm bùng phát dịch COVID-19. Tuy nhiên, số liệu này chưa phản ánh ảnh hưởng của lệnh nâng giãn cách xã hội do làn sóng lây nhiễm thứ 4 bùng phát thời gian gần đây, nên chưa rõ đà phục hồi tuyển dụng có còn tiếp tục trong tháng tới hay không.