Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 14/7 đã tổ chức "Hội nghị chiến lược Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc 2.0" do Tổng thống Moon Jae-in chủ trì.Tại hội nghị, Chính phủ công bố "Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc 2.0", nâng cấp hơn so với "phiên bản 1.0" công bố vào tháng 7 năm ngoái.Nội dung của Chính sách 2.0 là đầu tư 220.000 tỷ won (191,3 tỷ USD) từ nay cho tới năm 2025, tạo ra 2,5 triệu việc làm, tăng 60.000 tỷ won (52,2 tỷ USD) và 600.000 việc làm so với phiên bản 1.0.Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết một năm vừa qua là giai đoạn thiết lập nền tảng cho "Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc". Tuy nhiên, môi trường trong và ngoài nước đã thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi Chính phủ phải thiết lập phương án đối phó mới. Phiên bản 2.0 lần này có các nội dung trọng tâm là đẩy mạnh đầu tư vào con người, giải tỏa tình trạng bất bình đẳng và cách biệt giữa các tầng lớpTrước tiên, ở lĩnh vực "Chính sách kinh tế mới kỹ thuật số", Chính phủ sẽ đầu tư 49.000 tỷ won (42,6 tỷ USD) cho tới năm 2025, để nhân rộng thành quả của phiên bản 1.0 sang toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, xã hội; bồi dưỡng ngành công nghiệp mới kỹ thuật số. Chính phủ sẽ hỗ trợ lĩnh vực kinh doanh tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông, bồi dưỡng ngành công nghiệp nền tảng trọng tâm trong thời đại kỹ thuật số, nâng cao năng lực cạnh tranh kỹ thuật số.Lĩnh vực "Chính sách kinh tế mới xanh" được đầu tư 61.000 tỷ won (53 tỷ USD) cho tới năm 2025, trong đó Chính phủ đề ra thêm bài toán mới đó là "thiết lập nền tảng xúc tiến trung hòa carbon". Chính phủ sẽ sửa đổi lại hệ thống đánh giá, đo đạc khí nhà kính, nhằm thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính cho tới năm 2030.Lĩnh vực "Chính sách kinh tế mới con người" được đầu tư 50.000 tỷ won (43,5 tỷ USD) cho tới năm 2025. Cụ thể, Chính phủ sẽ bồi dưỡng 89.000 nhân tài phần mềm, trên 8.000 nhân tài ở lĩnh vực chíp bán dẫn, trên 20.000 nhân tài lĩnh vực y sinh học, và trên 3.000 nhân tài ở lĩnh vực ô tô tương lai cho tới năm 2025. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ đẩy mạnh hỗ trợ về việc tích lũy tài sản, ổn định nhà ở, giảm gánh nặng học tập, mở rộng cơ hội tuyển dụng cho tầng lớp thanh niên.Đối với tầng lớp yếu thế trong xã hội, Chính phủ sẽ đẩy mạnh hỗ trợ về hoạt động giáo dục, chăm sóc, văn hóa, giảm bớt sự cách biệt giữa các tầng lớp, bảo hộ cho tầng lớp yếu thế bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế đang diễn ra nhanh chóng.Về lĩnh vực "cân bằng địa phương", Chính phủ sẽ tiếp tục tăng tốc đạt thành quả cho các dự án Chính sách kinh tế mới tại địa phương, tích cực tìm kiếm và xúc tiến sớm các dự án xuất sắc do địa phương triển khai, mở rộng ưu đãi về hành chính và tài chính.Chính phủ quyết định phản ánh 30.000 tỷ won (26,1 tỷ USD) ngân sách cho dự án "Chính sách kinh tế mới" vào dự thảo ngân sách năm 2022.Trong tháng này, Chính phủ sẽ công bố thêm "phương án tổng hợp phục hồi giáo dục" và "chính sách thanh niên", nhằm giải tỏa cách biệt và bất cân bằng, cùng các đối sách nhằm hỗ trợ chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số, trung hòa carbon.Tại hội nghị, Tổng thống Moon Jae-in phát biểu "Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc" đã trở thành con đường chung của thế giới. Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) cũng đã công nhận rằng chiến lược phát triển quốc gia mà Seoul đề ra một năm trước đã trở thành hướng đi chung được toàn thế giới theo đuổi.