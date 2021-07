Lo ngại gián đoạn sản xuất của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam do dịch COVID-19

Photo : KBS News

Bộ Y tế Việt Nam ngày 14/7 cho biết số ca nhiễm COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tăng vọt, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đang bị thiệt hại do phải tạm dừng hoạt động.Sau khi Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đặt nhà máy sản xuất thiết bị gia dụng của hãng điện tử Samsung (Hàn Quốc) ghi nhận 750 ca nhiễm COVID-19, nhà máy này đã tạm dừng hoạt động để chuẩn bị chỗ ở tạm thời cho nhân viên.Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các doanh nghiệp bố trí chỗ ở tạm thời cho nhân viên ngay trong nhà máy để có thể vận hành dây chuyền sản xuất.Theo một nguồn tin địa phương, gần đây có ít nhất 10 ca nhiễm COVID-19 phát sinh tại nhà máy sản xuất thiết bị gia dụng của hãng Samsung. Tuy nhiên, công ty điện tử Samsung vẫn đang cho nhà máy hoạt động. Đại diện hãng điện tử Samsung cho biết công ty có ký túc xá bên trong nhà máy, do đó việc bố trí chỗ nghỉ cho nhân viên không gặp khó khăn, hoạt động sản xuất cũng đang vận hành trở lại. Tuy có trường hợp là công nhân trong nhà máy dương tính với COVID-19, nhưng cơ sở hạ tầng sản xuất của hãng chiếm tỷ trọng lớn trong kinh tế khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nên phía lãnh đạo công ty đã tham vấn với chính quyền địa phương và quyết định vẫn cho nhà máy hoạt động.Nhà máy sản xuất thiết bị gia dụng của công ty điện tử Samsung đặt tại thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 7.000 lao động. Nhà máy đang sản xuất các thiết bị gia dụng như TV, máy giặt, tủ lạnh, máy hút bụi và màn hình.Một số công ty nước ngoài khác đã phải cho dừng hoạt động nhà máy sau khi nhân viên trong công ty dương tính với COVID-19.Mặt khác, trong ngày 13/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.296 ca nhiễm COVID-19, có giảm so với 2.367 ca của một ngày trước, nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng 2.000 ca/ngày.