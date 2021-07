Người nước ngoài đầu tư ròng 8,33 tỷ USD vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc tháng 6

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 14/7 công bố số liệu cho biết trong tháng 6, người nước ngoài đầu tư ròng 8,33 tỷ USD tại thị trường chứng khoán trong nước.Trong đó, quy mô đầu tư ròng vào trái phiếu đạt 8,76 tỷ USD, xu hướng đầu tư ròng 6 tháng liên tiếp. Đây là quy mô đầu tư ròng cao nhất xét theo tháng sau mức cao kỷ lục 8,99 tỷ USD tháng 2 năm nay.Ngược lại, các nhà đầu tư nước ngoài lại bán ròng 440 triệu USD cổ phiếu, xu hướng bán ròng hai tháng liên tiếp. Tuy nhiên, quy mô bán ròng trong tháng 6 đã được cải thiện hơn, do lo ngại về lạm phát tại Mỹ đã giảm đi, và lãi suất dài hạn giảm.Tại thị trường ngoại hối, tỷ giá won/USD tính tới cuối tháng 6 đạt 1.126,1 won đổi 1 USD, tăng 15,2 won so với tháng 5. Có lúc, tỷ giá đã lên tới 1.149,1 won đổi 1 USD vào ngày 9/7, mức cao kỷ lục trong năm.BOK giải thích kết quả cuộc họp thường kỳ của Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ (FOMC) tháng 6 được phân tích là theo hướng thắt chặt tiền tệ trong thời gian tới, thêm vào đó là lo ngại biến thể Delta của virus COVID-19 trong nước đã khiến đồng USD tăng giá trị.Lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm đã giảm từ 2,18% cuối tháng 5 còn 2,1% cuối tháng 6.Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) đối với trái phiếu ổn định ngoại hối kỳ hạn 5 năm của Hàn Quốc đạt bình quân 19 điểm cơ bản trong tháng 6, giảm 1 điểm cơ bản so với tháng 5, xu hướng giảm 6 tháng liên tiếp.CDS là một công cụ tài chính phái sinh, đảm bảo bồi thường thiệt hại khi một quốc gia hay một doanh nghiệp phát hành trái phiếu bị vỡ nợ. Khi rủi ro nền kinh tế quốc gia tăng thì CDS cũng tăng theo.