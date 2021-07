Doanh nghiệp Hàn Quốc thu hồi được 70 triệu USD tiền xuất khẩu hàng hóa sang Iran

Photo : YONHAP News

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã thu hồi được 70 triệu USD khoản tiền thanh toán hàng hóa xuất khẩu sang Iran sau ba năm.Bộ Ngoại giao Mỹ đã nới lỏng một phần quy định cấm vận, cho phép các doanh nghiệp Hàn Quốc bị thiệt hại do lệnh cấm vận tài chính của Washington với Tehran dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump năm 2018, có thể nhận lại khoản tiền chưa được thanh toán.Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price phát biểu Washington tin rằng ngoại giao là phương tiện duy nhất để có thể kiểm chứng và kiểm soát vĩnh viễn chương trình hạt nhân của Tehran.Trong thông báo miễn cấm vận mà Bộ Ngoại giao Mỹ gửi Quốc hội nước này có nội dung cho phép doanh nghiệp Hàn Quốc nhận lại số tiền thanh toán hàng hóa và dịch vụ đã xuất khẩu sang Iran.Số tiền nói trên sẽ được trích từ tài khoản 7 tỷ USD của Iran đang bị đóng băng tại ngân hàng Hàn Quốc để chuyển cho 30 doanh nghiệp trong nước.Năm 2018, Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt cấm vận với Iran do Tehran phá vỡ thỏa thuận hạt nhân. Sau đó, số tiền thanh toán tiền nhập khẩu dầu thô mà Iran gửi vào tài khoản tại Hàn Quốc và Nhật Bản đã bị đóng băng theo lệnh cấm vận của Mỹ.Vào tháng 1 năm nay, Iran đã bắt giữ một tàu chở hóa chất của Hàn Quốc với lý do làm ô nhiễm môi trường biển, yêu cầu giải quyết sớm số tiền đang bị đóng băng tại ngân hàng Hàn Quốc.Dưới thời Chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Joe Biden, Mỹ luôn nhấn mạnh quan hệ với các đồng minh. Việc Chính phủ Mỹ lần này đề nghị Quốc hội cho phép doanh nghiệp Hàn Quốc nhận lại số tiền xuất khẩu hàng hóa sang Iran sau ba năm, và nhấn mạnh về tầm quan trọng của quan hệ Hàn-Mỹ được cho là căn cứ theo đường lối coi trọng đồng minh của Washington.