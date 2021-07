BTS đứng đầu về doanh số tiêu thụ CD tại Mỹ nửa đầu năm 2021

Photo : YONHAP News

Billboard (Mỹ) ngày 13/7 (giờ địa phương) công bố doanh số bán đĩa CD của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) tại thị trường Mỹ trong nửa đầu năm 2021 (1/1-1/7) đạt 573.000 bản, nhiều nhất trong số các nghệ sĩ. Nữ ca sĩ Taylor Swift (Mỹ) đứng thứ hai với 414.000 bản được bán ra.Trong bảng xếp hạng doanh số album bao gồm đĩa CD, đĩa than (LP) và băng cassette, Taylor Swift đứng đầu với thành tích 746.000 bản, tiếp theo là BTS đứng thứ hai với 573.000 bản. Như vậy, thành tích về doanh số album của BTS toàn bộ đến từ doanh số tiêu thụ đĩa CD.Xét về tổng doanh số tiêu thụ album bao gồm album vật lý và album kỹ thuật số, Taylor Swift và BTS lần lượt giữ hai vị trí đầu bảng.Đáng chú ý, BTS vẫn đạt thành tích cao về doanh số tiêu thụ album khi không phát hành một album CD nào trong nửa đầu năm nay kể từ khi phát hành album mini “BE” vào tháng 11 năm ngoái. Bản hit “Butter” được phát hành dưới dạng đĩa đơn kỹ thuật số. Gần nhất là đĩa CD bao gồm ca khúc “Butter” và ca khúc mới nhất mang tên “Permission to Dance” được phát hành vào ngày 9/7 vừa qua.Chỉ trong 6 tháng đầu năm, BTS đã mang về cho mình hai album vật lý lọt Top 10 album bán chạy nhất tại thị trường âm nhạc Mỹ là album “BE” xếp thứ 6 với 125.000 bản và album thứ 4 mang tên “Map of the Soul: 7” phát hành hồi tháng 2 năm 2020 đứng vị trí thứ 10 với 105.000 bản.Thành tích về doanh số bán nhạc số của BTS cũng không kém cạnh khi hai ca khúc ca khúc tiếng Anh “Butter”, “Dynamite” lần lượt giữ vị trí số 1 và 2 với 840.000 bản và 283.000 bản.Bất chấp việc doanh thu nhạc số tại Mỹ trong nửa đầu năm 2021 giảm 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái, BTS vẫn lấn át các nghệ sĩ khác về doanh số bán nhạc nhờ sức mua mạnh mẽ từ fandom Army, cộng đồng người hâm mộ 7 chàng trai này.