Phe cánh hữu Nhật Bản gửi thư đe dọa nếu trưng bày tượng Thiếu nữ Hòa bình

Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 14/7 đưa tin phòng triển lãm tại tỉnh Osaka (Nhật Bản) đã nhận được một bức thư đe dọa rằng sẽ ngăn chặn đến cùng nếu tiến hành trưng bày tượng “Thiếu nữ Hòa bình”, biểu tượng cho các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, tại buổi triển lãm dự kiến diễn ra từ 16-18/7.Theo bài báo, bức thư đe dọa có con dấu của bưu điện tỉnh Osaka, được gửi đến một ngày trước đó. Bức thư có nội dung yêu cầu hủy buổi triển lãm và cảnh báo nếu phòng trưng bày cố tình tổ chức sự kiện thì sẽ cho phá hủy cơ sở triển lãm, tấn công người tham dự.Cảnh sát địa phương không tìm thấy vật gây nguy hiểm nào gửi tới cùng bức thư, và đang tiến hành điều tra vụ việc với cáo buộc đe dọa, sử dụng vũ lực cản trở hoạt động kinh doanh.Có phỏng đoán cho rằng các thế lực cánh hữu của Nhật Bản do bất mãn với việc trưng bày tượng “Thiếu nữ Hòa bình” nên đã gửi thư đe dọa để ngăn cản.Trước đó, một tổ chức dân sự địa phương đã mở buổi triển lãm trưng bày tượng "Thiếu nữ Hòa bình" ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Tuy nhiên, buổi triển lãm đã bị tạm dừng giữa chừng khi một bưu kiện có chứa vật được cho là pháo được giao tới cùng với bức thư đe dọa. Sự kiện tương tự cũng được lên kế hoạch tổ chức ở thủ đô Tokyo, song đã phải hoãn lại do chủ cơ sở triển lãm không cung cấp địa điểm trưng bày với lý do bị các thế lực bảo thủ của Nhật Bản liên tục can thiệp.