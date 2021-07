Lượng hành khách đi chuyến bay nội địa nửa đầu năm 2021 hồi phục về ngưỡng trước dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc cho biết trong nửa đầu năm nay, lượng hành khách đi các chuyến bay nội địa đạt 15,48 triệu người, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Lượng hành khách đi chuyến bay nội địa từng đạt 16 triệu người nửa đầu năm 2019, giảm xuống còn 10,62 triệu người nửa đầu năm ngoái do dịch COVID-19, và đã hồi phục về ngưỡng 15 triệu người trong nửa đầu năm nay.Đặc biệt, trong tháng 5, lượng hành khách đi chuyến bay nội địa đạt 3,12 triệu người, tăng 65%, là mức cao nhất theo tháng kể từ khi có thống kê liên quan từ năm 1997.Tuy nhiên, lượng hành khách đi chuyến bay quốc tế vẫn giảm mạnh do các nước vẫn áp dụng lệnh hạn chế di chuyển, lo ngại ảnh hưởng từ biến thể Delta của virus COVID-19. Lượng khách đi chuyến bay quốc tế nửa đầu năm nay đạt 1,19 triệu người, giảm tới 90,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Tổng lượng hành khách hàng không, bao gồm cả chuyến bay nội địa và quốc tế, đạt 16,67 triệu người, giảm 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái.