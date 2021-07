Tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt APEC đối phó với khủng hoảng COVID-19

Photo : YONHAP News

Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) do New Zealand là nước Chủ tịch sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 16/7 (giờ địa phương). New Zealand dự kiến sẽ đề xuất thảo luận về đối sách ứng phó với dịch COVID-19 trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC tháng 11 sắp tới.Được biết, Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt lần này có sự tham dự của Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lãnh đạo các nước sẽ thảo luận về chương trình nghị sự chính gồm khắc phục khủng hoảng y tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, phương án đẩy nhanh hồi phục kinh tế, và ra tuyên bố chung sau hội nghị.Trả lời truyền thông hôm 12/7 vừa qua, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt lần này nhằm thảo luận phương án cũng như kế hoạch hành động để cùng vượt qua đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế. Bà Ardern nhấn mạnh các quốc gia cần chung tay đối phó trong bối cảnh nền kinh tế APEC đang co hẹp nghiêm trọng nhất kể từ sau Thế chiến II.Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được thành lập vào năm 1989, gồm 21 quốc gia thành viên khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đến nay, APEC ghi nhận khoảng 50 triệu ca nhiễm và 1 triệu ca tử vong do COVID-19 trong khu vực.