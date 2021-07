Photo : YONHAP News

Chỉ còn một tuần nữa là tới lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. Ngày 16/7, đội tuyển thuyền buồm đã trở thành những chiến binh Thái cực đầu tiên đặt chân tới Nhật Bản.Thuyền buồm là bộ môn đòi hỏi các vận động viên phải thích nghi trước với môi trường thi đấu như thủy triều, hướng gió, tốc độ gió. Do vậy, các vận động viên phải tới tập luyện thích nghi tại nơi thi đấu từ sớm là Bến du thuyền trên đảo Enoshima thuộc thành phố Fujisawa.Trong vòng 5 ngày từ ngày 17/7, các đội tuyển khác sẽ lần lượt lên đường tới Tokyo. Trong ngày 17/7, đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc sẽ lên đường, hướng tới mục tiêu giành tấm huy chương Olympic thứ hai trong lịch sử. Đội tuyển sẽ thi đấu trận vòng loại thứ nhất với New Zealand vào ngày 22/7, trận thứ hai vào ngày 25/7 với Rumani tại thành phố Kashima. Do đó, ngay khi tới sân bay Narita, cả đội sẽ di chuyển ngay tới Kashima.Trong ngày 18/7, vận động viên quần vợt duy nhất của Hàn Quốc Kwon Soon-woo sẽ lên đường tới Tokyo, cùng chuyến bay với đội tuyển bắn súng và chèo xuồng.Đội tuyển bắn cung, kiếm chém nam và kiếm ba cạnh nữ sẽ xuất phát vào ngày 19/7, mang theo kỳ vọng lớn của người hâm mộ thể thao nước nhà. Trong ngày này, đội tuyển thể dục nghệ thuật nam, đội tuyển bơi lội cũng sẽ nhập cảnh vào Nhật Bản. Trong ngày 20/7 sẽ tới lượt đội tuyển bóng chuyền nữ, đội tuyển kiếm ba cạnh nam và kiếm liễu nữ.Đội tuyển Taekwondo sẽ lên đường vào ngày 21/7, đội tuyển bóng rổ nữ và golf nam sẽ khởi hành vào ngày 23/7. Đội tuyển bóng chày dự kiến sẽ tới Tokyo vào ngày 26/7, ba ngày trước trận đấu vòng loại thứ nhất với Israel.Một số vận động viên sẽ tới muộn hơn vào cuối tháng 7, do lịch thi đấu được bố trí vào cuối Thế vận hội. Đội tuyển golf nữ và đội tuyển marathon sẽ lên đường vào ngày 31/7, do lịch thi đấu diễn ra vào đầu tháng 8. Đội tuyển 5 môn phối hợp hiện đại sẽ tới Tokyo vào ngày 1/8, do lịch thi đấu bộ môn này diễn ra từ ngày 5/8.